專家看盤》大盤反彈挑戰前高 分析師：盤中留意量能 權值股攻高關鍵

[Newtalk新聞] 「台股今天(31日)預期反彈挑戰前高，受到美股財報利多帶動，電子權值股買盤回溫，中小型股維持個股表現。」分析師林漢偉表示，台股今天有望反彈挑戰前高，盤中留意量能是否能有效放大。

回顧美股表現，昨天美股四大指數開低走低，反映科技股財報表現不一。那斯達克指數下跌1.57%，領跌四大指數。半導體族群走弱：AMD -3.6%、英特爾 -1.94%。大型科技股下跌：META -11.34%、微軟 -2.92%。

林漢偉表示，雖Google財報優於預期，股價創歷史新高，但META與微軟財報不佳，拖累整體科技股氣氛。盤後亞馬遜與蘋果財報優於預期上漲，帶動美股電子盤反彈，有望提振今日亞股信心。

總體面與台指期：美元反彈、美債利率上揚。台指期下跌109點，跌幅0.38%。台積電ADR下跌0.61%，但仍屬高檔整理格局。

以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、技術面與籌碼觀察

台股週五有望反彈挑戰前高，盤中留意量能是否能有效放大。

外資現貨轉買，但期貨空單小幅增加，籌碼面中性觀望。

櫃買指數落後於大盤，中小型股缺乏明確主流族群。



二、傳產與題材概念股】

IC封測族群續有表現：力成、日月光、華東、南茂、京元電。

電力概念股維持關注：華城、東元、大亞、中興電。

航運族群逆勢抗跌：長榮、陽明、萬海、中航、慧洋-KY。



三、電子與科技類股焦點】

台積電夜盤持平收1510元，維持強勢整理。

PCB族群買盤回溫：台燿、德宏、聯茂、高技。

AI創高股反彈：台達電、勤誠、富世達、鴻海。

投信加碼中低價股：精成科、華新、南俊國際、全漢。

散熱族群維持強勢：奇鋐、雙鴻、建準、高力。

6G概念股持續活絡：建漢、訊舟、仲琦、環宇-KY。

記憶體族群漲多震盪：南亞科、晶豪科、群聯、威剛、力積電。

矽光子族群走勢分歧：光聖、上詮、波若威、聯鈞、華星光。

半導體供應鏈穩健：京鼎、致茂、亞翔、聖暉。

HVDC高壓直流概念股反彈：光寶科、國巨、康舒、立隆電。

整體來看，分析師指出，台股短線震盪後有望隨美股電子盤反彈，權值股表現將是指數能否挑戰前高的關鍵。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

