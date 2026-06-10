專家看盤》獲利了結賣壓 大盤上演月線保衛戰 抗跌族群來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)面臨獲利了結賣壓，美股半導體族群明顯回檔，權值股轉為高檔整理格局，中小型股留意漲多回跌風險！」分析師林漢偉表示，台股今天上演月線保衛戰，留意成交量與油價變化！
回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，AI股風險示警影響市場信心，費半指數下跌1.93%，領跌四大指數表現。半導體股科希倫下跌11.44%、邁威爾下跌7.66%。大型科技股蘋果下跌3.65%、微軟下跌2.20%。
林漢偉表示，美股昨天早盤全面開高，市場反映美伊和談利多，國際油價大跌，一度帶動科技股續強，不過多家華爾街投行示警，AI概念股漲幅過大風險升高，半導體族群賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑，費半指數領跌市場，科技股進入震盪整理。
總體面與台指期：美元拉回，美債利率下滑、國際油價創近期新低、台指期夜盤下跌799點，回吐昨天部分漲幅，台積電ADR上漲0.26%，盤中一度回測月線支撐！
以下是分析師解析今天盤勢重點：
一、指數技術面與量能觀察
外資現貨持續賣超，期貨空單持續減少，籌碼面仍偏中性偏空，櫃買指數受制月線反壓，高融資個股壓力仍大，留意停損賣壓是否擴散，中小型股波動恐加劇。
二、傳產與題材概念股
航運高殖利率：慧洋-KY、新興、長榮、陽明（避險資金關注）。
生技避險題材：藥華藥、中纖、全福生技、禾榮科。
金融護盤指標：凱基金、華南金、富邦金、國泰金。
能源電力題材：茂迪、聯合再生、東元、中興電（觀察買盤）。
蘋概股：玉晶光、先進光、新日興、大立光（相對抗跌）。
防禦型族群：高殖利率與低本益比個股受青睞。
三、電子與科技類股焦點
台積電期貨：下跌25元至2295元（回測月線支撐）。
PCB族群：金像電、台光電、南電、尖點（漲多震盪）。
IC設計：晶豪科、聯發科、瑞昱、新唐（普遍回跌）。
投信認養股：富邦媒、來億-KY、技嘉、和碩。
AI伺服器：勤誠、鴻海、川湖、緯創（業績撐盤）。
記憶體族群：南亞科、旺宏、華邦電、力積電（震盪整理）。
記憶體模組：威剛、青雲、廣穎、凌航（高檔整理）。
矽光子：波若威、光聖、上詮、光環（面臨賣壓）。
被動元件：大毅、蜜望實、國巨、華新科（反映供應中斷題材）。
分析師指出，美股半導體回檔壓抑市場情緒，台股短線進入高檔震盪整理，月線支撐與量能變化成關鍵！
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
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