專家看盤》美股偏多 帶動台股續走高 投信買盤族群名單曝光

被譽為台灣「護國神山」的台積電。圖為建築外觀。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(26日)持續走高，反映美股創下收盤新高的偏多氣氛。」分析師林漢偉表示，電子權值股量縮緩漲穩盤，中小型股仍是盤面主要重心，資金輪動明顯。

回顧美股表現：美股週三四大指數收盤再創新高，聖誕行情正式啟動。道瓊指數上漲0.6%，表現最為強勢。半導體族群：美光 3.77%、邁威爾 -1.36%。大型權值股：輝達 -0.32%、蘋果 0.53%。

林漢偉表示，週三因提前休市，美股交易量偏低，市場觀望氣氛濃厚。不過市場提前反映歷史經驗，聖誕節後美股上漲機率高，「聖誕老人行情」預期升溫，道瓊與標普同步創下收盤新高。

總體面與台指期：美元持續拉回，有利風險性資產。美債利率下滑，資金壓力暫緩。台指期上漲64點，漲幅0.22%。台積電ADR上漲0.62%，維持偏多走勢。

以下是林漢偉解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股今天量縮緩漲，指數穩步墊高，但成交量偏低不利大型股急攻。

外資現貨轉為小幅買超，空單小減，整體籌碼面維持中性。

櫃買指數續創新高，中小型股補漲動能延續，短線仍是盤面焦點。

二、傳產與題材概念股

原物料報價指標股：佳龍、金益鼎、光洋科、第一銅。

安全監控族群輪動：京晨科、昇銳、奇偶、慧友。

政策題材觀察股：華城、工信、永信建、聯合再生。

低軌衛星題材持續強勢：新復興、華通、昇貿、星通。

三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1510元，緩步逼近歷史高點。

PCB族群輪動創高：台燿、尖點、德宏、富喬。

AI高價股投信買盤集中：弘塑、貿聯-KY、勤誠、台光電。

記憶體族群維持強勢輪動：南亞科、華邦電、群聯、威剛、力積電。

投信認養中低價股：超豐、昇陽半、華立、欣銓。

矽光子族群輪動創高：上詮、眾達-KY、聯光通、華星光。

散熱族群轉強：奇鋐、雙鴻、健策、高力。

光通訊反彈延續：穩懋、環宇-KY、宏捷科、IET-KY。

機器人族群反彈：能率、和椿、高鋒、廣宇。

低價被動元件留意補漲：九豪、金山電、鈞寶、蜜望實。

IC封測族群轉強：聯鈞、福懋科、台星科、華東。

