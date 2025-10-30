專家看盤》聚焦川習會登場 FED降息變化 台股守穩28000關卡
[Newtalk新聞] 「台股今天(30日)高檔強勢整理，市場聚焦川習會登場。」分析師林漢偉表示，電子權值股續強，但中小型股缺乏主流帶動，指數在高檔區間震盪整理。
回顧美股表現：週三美股四大指數漲跌互見，反映聯準會主席談話影響。費半指數上漲1.85%，領漲四大指數。半導體族群表現亮眼：泰瑞達 20.47%、博通 3.49%。大型科技股同步走強：Google 2.51%、輝達 2.99%。
林漢偉表示，美股受到中美貿易戰和緩利多激勵，四大指數盤中同創新高，但聯準會主席暗示「12月降息未必確定」，導致漲幅收斂。盤後 Google 財報優於預期股價上漲，但 META 與微軟盤後下跌。
總體面與台指期：美元反彈、美債利率上揚。台指期下跌
49點，跌幅0.17%。台積電ADR上漲1.18%，為今日多方穩盤關鍵。
以下是分析師解析今天盤勢重點：
一、技術面與籌碼觀察
台股今天指數高檔整理，守穩28,000點整數關卡。
外資現貨轉買、期貨空單減碼，籌碼面轉為中性觀望。
櫃買指數相對偏弱，中小型股缺乏主流題材。
二、傳產與題材概念股
IC封測族群表現強勢：力成、日月光、華東、南茂、京元電。
矽晶圓族群回穩反彈：環球晶、合晶、嘉晶、漢磊、茂矽。
貿易戰緩和受惠股：長榮、陽明、萬海、新興、榮運。
三、電子與科技類股焦點
台積電夜盤持平收1510元，維持高檔整理格局。
PCB買盤回溫：台燿、德宏、榮科、高技、南電。
AI創高股續強：台達電、勤誠、貿聯-KY、鴻海。
投信加碼中低價股：營邦、聯茂、華星光、晟銘電。
散熱族群延續領漲：奇鈜、雙鴻、建準、高力。
6G概念股活絡：穩懋、宏捷科、IET-KY、環宇-KY。
記憶體族群續強：南亞科、華邦電、群聯、威剛、力積電。
矽光子加速補漲：光聖、上詮、波若威、聯鈞、聯亞。
半導體供應鏈表現穩健：均華、致茂、亞翔、穎崴、聖暉。
HVDC高壓直流概念股續強：光寶科、國巨、康舒、偉訓。
整體來看，分析師提醒，市場短線聚焦川習會與降息預期變化，權值股撐盤但中小型股仍偏向整理格局。
