專家看盤》聚焦川習會登場 FED降息變化 台股守穩28000關卡

【財訊快報／陳孟朔】聯準會(Fed)例會一如預期連續第二次降息1碼，但主席鮑威爾會後強調，12月是否再度降息「並非板上釘釘」，在就業放緩與通膨仍偏高的背景下，決策將視數據與風險平衡而定，令部份多頭止步，美股週三呈現追高後回吐的局面，四大指數呈現二上二下，輝達大漲3%帶頭衝高、市值突破5兆美元天花板，助那指、費半追高續破頂，但道瓊和標普皆翻空收小黑。Fed一連兩日例會後宣布將聯邦基金利率目標區間下調0.25個百分點，至3.75%至4.00%，並自12月起停止量化緊縮(QT)。投票結果為10票贊成、2票反對，理事米蘭主張降0.5個百分點、堪薩斯聯準銀行總裁施密德主張按兵不動。道瓊工業指數週三早盤一度上漲334點，終場翻黑回吐74.37點或0.16%至47,632.00點；標普微微跌0.30點，收在6,890.59點。那指追高130.98點或0.55%至23,958.47點；晶片股為主的費城半導體急漲133.22點或1.85%至7,327.93點。上述兩大指數續創新高。在費半成份股中，泰瑞達財報報喜，股價飆20.47%破頂，漲幅榮登費半與標普雙冠王。同日，博通、輝達和台積電ADR依序漲3.4

財訊快報 ・ 34 分鐘前