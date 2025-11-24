專家看盤》聯準會放鴿點火！台股回穩強彈 反彈股名單曝光
[Newtalk新聞] 「台股今天(24日)有望回穩反彈，主因聯準會釋出降息利多，市場情緒明顯改善，電子權值股走勢回穩，中小型股出現跌深反彈，融資調節後賣壓降低。」分析師林漢偉表示，台積電ADR下跌 0.88%，但影響有限，今日台股仍以反彈格局為主
。
回顧美股表現：上週五美股四大指數開低走高，FED 官員鴿派談話成功提振市場。道瓊指數上漲 1.08%，為四大指數之中最強。半導體族群表現：安森美 4.01%、美光 2.98%。大型科技股：Google 3.53%、輝達 -0.97%。
早盤因 AI 股疲弱，美股全面開低。
分析師指出，盤中聯準會副主席威廉姆斯暗示「12 月有降息可能」，市場立即翻多，四大指數盤中漲幅均超過 1%，尾盤雖因輝達翻跌而收斂，但仍幾乎全數收紅。總體面與台指期：美元反彈、美債利率下滑。台指期上漲 197 點，漲幅 0.74%。
以下是林漢偉解析今天盤勢重點：
一、指數技術面與量能
台股周一重新站回季線，尾盤因 MSCI 季調帶來大量成交。
外資現貨大幅賣超、期貨空單增加，籌碼面偏向中性偏空。
櫃買指數受惠融資大減，跌深中小型股優先反彈。
二、傳產與題材概念股
IC 封測族群反彈：日月光、南茂、超豐、京元電。
防禦型個股：來億-KY、中興電、金益鼎、合富-KY。
AI 強勢指標股：勤誠、南俊國際、亞翔、創意。
三、電子與科技類股焦點
台積電夜盤期貨上漲 15 元至 1405 元，回補空方缺口。
PCB 族群正式啟動反彈：金像電、富喬、建榮、大量、金居。
AI 高價股全面反彈：台光電、緯穎、信驊、貿聯-KY。
散熱族群止穩：奇鋐、雙鴻、建準、健策。
載板族群留意投信動向：欣興、南電、景碩、臻鼎-KY。
記憶體族群跌深反彈：南亞科、華邦電、創見、旺宏。
投信布局中低價股：立隆電、瀚宇博、欣銓、長興。
矽光子族群同步反彈：光聖、上詮、波若威、華星光。
被動元件相對強勢：信昌電、金山電、蜜望實、國巨。
總結來說，林漢偉指出，今天台股以「跌深反彈」為主要節奏。聯準會釋出降息訊號，帶動科技與電子情緒回溫，電子權值股若能延續今天的止穩走勢，整體指數就有機會挑戰更高反彈空間。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
兩大競敵谷歌、微軟逼近！Open AI 一家獨大的局面恐成過去？
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
其他人也在看
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 16 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 22 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前
台積供應鏈論壇來了 台廠備戰
台積電年度供應鏈論壇（SCM Forum）將於25日登場，為全球半導體生態系最受矚目的年度盛會，亦被視為掌握明年資本支出方向與先進製程投資節奏的關鍵指標。法人推估，在AI需求強勁帶動下，台積電明年資本支出可望挑戰5百億美元高標，相關供應鏈成為全場焦點。工商時報 ・ 4 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 2 小時前
AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理
上週美股走勢震盪偏弱。S&P 500 與道瓊維持區間整理，但 Nasdaq 回檔幅度較大，主因是美債殖利率再度走高、市場對降息的預期降溫。即便 NVIDIA、Google、Amazon 等AI相關企業的獲利仍具韌性，資金開始更嚴格檢視「龐大AI資本支出能否快速轉化為現金流」。因此盤面出現明顯分化：大型科技短線壓力較重，能源、工業與部分中小型股相對抗跌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台股慘摔近千點！「這被動元件」終結連2漲...當沖率達8成淪韭菜王 信昌電現股當沖5萬張入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（21日）終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。受惠AI伺服器題材點火，電...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 3 小時前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
危機與轉機！AI機器人概念股所羅門 法人建議一次看
所羅門(2359)本業連3季獲利，卻慘遭3.55億元匯損一拳打回虧損，EPS-1.00元！但智動化事業群營收狂飆76%成最大引擎。公司與NVIDIA合作人形機器人模擬，將AI視覺單價拉高一個零。市場看好2026年走出陰影，獲利將大幅彈升。股價能否衝破挑戰，全看智動化「硬數字」能否放量！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
二哥逆勢走強！聯電成熟製程利用率回溫 法人喊「這產品」明年雙位數成長跑不掉
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股21日遭遇近千點級重挫，市場恐慌情緒急速升高，不過成熟製程大廠聯電（2303）卻逆勢收紅，意外成為盤面亮點。隨著法人...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
《美股》Fed談話重燃降息希望 Alphabet/Intel嗨
MoneyDJ新聞 2025-11-24 06:26:08 郭妍希 發佈受到聯準會(Fed)官員最新談話大幅提高12月降息機率的激勵，美國四大指數21日全面反彈。 道瓊工業平均指數11月21日終場上漲1.08%(493.15點)、收46,245.41點；週K線下跌1.91%。那斯達克指數上漲0.88%(195.03點)、收22,273.08點；週K線下跌2.74%，已連續第3週走跌。標準普爾500指數上漲0.98%(64.23點)、收6,602.99點；週K線下跌1.95%。費城半導體指數上漲0.86%(54.37點)、收6,406.43點；週K線下挫5.94%，已連續第3週走跌。 紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams 21日表示，Fed「近期內」依舊可以降息，這麼做不會危及通膨目標。Williams是聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席，也是利率政策的永久投票成員。 市場預估的12月降息機率聞訊跳高，進而帶動美股反彈。芝加哥商業交易所(CME) FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人21日預測，Fed 12月10日再降一碼至3.50~3.75%的機率從一天前的39.1Moneydj理財網 ・ 2 小時前