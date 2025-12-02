專家看盤》跌不下去！美股科技硬撐、台股今有望收復月線
[Newtalk新聞] 「台股今天(2日)可望出現反彈，主要反映美股跌幅收斂帶來的利多。」分析師林漢偉表示，電子權值股仍以「各別走勢」為主，中小型股則需持續消化融資籌碼。
回顧美股表現：美股昨天四大指數終結連漲，多因避險情緒升溫。道瓊指數 -0.9%，為四大指數跌幅最大。半導體：邁威爾 1.91%、美光 1.68%。大型科技：蘋果 1.52%、輝達 1.65%。
林漢偉表示，虛擬貨幣大跌與日本央行鷹派發言，資金轉向避險，全球股市普遍走弱。盤中輝達、蘋果率先翻紅，帶動美股四大指數跌幅明顯收斂。美元下滑，美債利率反彈。台指期 196 點，漲幅 0.72%。台積電 ADR -1.25%。
以下是分析師解析今天盤勢重點
一、指數技術面與量能
台股今天重新收復月線支撐，進一步挑戰周一黑K開盤價。
外資現貨轉賣、期貨空單小增，籌碼依舊中性。
櫃買指數站上季線，但中小型股仍需消化先前融資賣壓。
二、傳產與題材概念股
政策內需題材：華城、JPP-KY、來億-KY、雷虎。
原物料受惠：金益鼎、中航、第一銅、昇貿。
集團概念股：南亞、台塑、華東、瀚宇博。
BBU買盤持續點火：AES-KY、興能高、加百裕、新盛力。
三、電子與科技類股焦點
台積電夜盤期貨 10 元收 1430 元，挑戰 5 日線。
PCB 強勢個股：金像電、定穎投控、楠梓電、精成科。
AI 高價股投信鎖定：富世達、健策、信驊、貿聯-KY。
記憶體買盤回流：南亞科、華邦電、群聯、旺宏、力積電。
投信認養中低價股：台玻、高技、欣興、強茂。
矽光子買盤集中：光環、上詮、波若威、眾達-KY、華星光。
IC 設計指標股：聯發科、世芯-KY、創意、愛普、安國。
光通訊族群相對強勢：穩懋、IET-KY、智邦、聯亞。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
