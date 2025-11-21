專家看盤》輝達利多好景不常？台股今情緒下跌 恐慌信號浮現
[Newtalk新聞] 「台股今天(21日)大幅回檔，反映輝達利多不漲，AI 情緒再受重擊，電子權值股遭法人提款，中小型股出現融資多殺多。」分析師林漢偉表示，台股今早跳空大跌，須留意不可跌破週三低點，否則賣壓恐再擴大。
回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，輝達財報仍未化解高估值疑慮。費半指數大跌 4.77%，為四大指數中最弱。半導體：美光 -10.87%、AMD -7.84%。科技股：甲骨文 -6.58%、輝達 -3.15%。
林漢偉表示，儘管輝達財報優於預期，但市場擔憂聯準會 12 月降息機率降至 40% 以下，輝達開高走低翻跌，引發期權動量停損，使 AI 族群全面下殺，四大指數長黑跌破季線。
總體面與台指期：美元反彈，美債利率下滑。台指期大跌 794 點，跌幅 2.89%。台積電 ADR 下跌 1.74%，壓抑今日台股開盤氣氛。
以下是分析師解析今天盤勢重點：
一、指數技術面與量能
台股今早跳空大跌，須留意不可跌破周三低點，否則賣壓恐再擴大。
外資現貨由賣轉買、期貨空單大減，籌碼面轉為中性。
櫃買指數壓在昨日低點，融資大增帶來壓力，短線震盪放大。
二、傳產與題材概念股
IC 封測回測支撐：日月光、南茂、超豐、京元電。
防禦族群：浩鼎、中興電、金益鼎、晟德。
AI 強勢股：勤誠、南俊國際、亞翔、創意。
三、電子與科技類股焦點
台積電夜盤期貨下跌 50 元至 1410 元，回測 1400 整數關卡。
PCB 賣壓湧現：金像電、富喬、建榮、大量、金居。
AI 高價股遭調節：台光電、緯穎、信驊、貿聯-KY。
散熱族群全面回跌：奇鋐、雙鴻、建準、健策。
載板陷入弱勢整理：欣興、南電、景碩、臻鼎-KY。
記憶體族群觀察昨低：南亞科、華邦電、創見、旺宏。
投信偏好中低價：定穎投控、南亞、欣銓、興勤。
矽光子轉弱：光聖、上詮、波若威、華星光。
被動元件漲多回跌：信昌電、立隆電、蜜望實、國巨。
林漢偉表示，今日台股下跌主要屬情緒性修正。指數能否守住週三低點，是避免擴大恐慌的關鍵。電子權值股能否止穩，將決定盤勢強弱。中小型股融資壓力未退，務必避免追高，降低多殺多風險。
