專家看盤》量縮不改多頭架構 台股挑戰歷史新高 題材百花齊放來了

[Newtalk新聞] 「台股今天(29日)挑戰新高，受惠年底資金行情持續進場。」分析師林漢偉表示，電子權值股緩步走揚，中小型股維持多方輪動，盤面結構偏多但量能偏保守。

回顧美股表現：美股上週五四大指數狹幅震盪，受年底假期影響，市場交易清淡。

費半指數上漲0.6%，相對抗跌，持續領先美股。半導體族群：輝達 1.02%、博通 0.55%。大型權值股：特斯拉 -2.1%、META -0.64%。

林漢偉表示，美股上週五在假期氣氛下，多數資金觀望，指數呈現小漲小跌格局，不過科技股維持相對強勢，使四大指數維持高檔整理，整體結構仍屬健康。

總體面與台指期：美元反彈，美債利率小幅上揚。台指期上漲31點，漲幅0.11%。台積電ADR上漲1.35%，延續正向走勢。

以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股今天指數緩步挑戰歷史新高，但成交量萎縮，權值股以穩盤為主。

外資現貨轉為買超，空單小幅回補，籌碼面維持中性偏多。

櫃買指數持續創高，中小型股補漲力道延續，是盤面重心。

二、傳產與題材概念股

原物料報價指標股：佳龍、金益鼎、光洋科、第一銅。

安全監控族群輪動：京晨科、昇銳、欣普羅、慧友。

政策題材觀察股：華城、茂迪、國碩、聯合再生。

低軌衛星強勢股：新復興、華通、昇貿、星通。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1525元，持續逼近歷史高點。

PCB族群輪動創高：台燿、金像電、凱崴、富喬、鉅橡。

AI高價股投信買盤聚焦：鴻勁、穎崴、勤誠、台光電。

記憶體族群多方輪動：南亞科、華邦電、群聯、威剛、力積電。

投信認養中低價股：超豐、華新、華立、欣興。

矽光子族群輪動創高：上詮、眾達-KY、聯光通、華星光。

散熱族群續強：奇鋐、雙鴻、健策、高力。

光通訊反彈延續：穩懋、環宇-KY、宏捷科、IET-KY。

低價被動元件留意：九豪、金山電、鈞寶、蜜望實。

IC封測族群轉強：聯鈞、福懋科、台星科、華泰。

