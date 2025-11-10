專家看盤》電子權值遭提款 台股震盪回測低點 「防禦族群」成資金避風港

台積電夜盤下跌 20 元收 1455 元。 圖：孫家銘／攝（台積電公司照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)預期持續拉回。受到美股震盪影響，電子權值股出現提款賣壓，中小型股走勢分歧，盤面焦點仍在籌碼穩定度與營收表現。」分析師林漢偉表示，指數今天預估「回測上週低點」，需留意量能是否萎縮。

回顧美股表現：上週五美股四大指數「開低走高」，但震盪劇烈。費半指數下跌 1.01%，領跌四大指數。半導體表現：微芯 -5.17%、邁威爾 -2.58%。大型科技股：Google -1.98%、特斯拉 -3.68%。美國政府關門創下最長紀錄，導致市場信心動搖，加上非農數據無法公布，投資人對景氣趨勢不安。

廣告 廣告

林漢偉表示，盤中科技與半導體高估值個股大跌，恐慌賣壓湧現，但尾盤因民主黨推出醫保方案，美股由黑翻紅，道瓊與標普回穩收漲。

總體面與台指期，美元指數下滑，美債利率持平。台指期夜盤下跌160 點，跌幅 0.58%。台積電ADR下跌 0.93%，壓抑台股早盤氣氛。

以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股週一指數預估「回測上週低點」，需留意量能是否萎縮。

外資現貨大賣、期貨空單小增，籌碼面維持中性偏空。

櫃買指數測試季線支撐，中小型股受融資籌碼變化影響。

二、傳產與題材概念股

IC封測族群漲多震盪：華東、日月光、南茂、京元電。

電力概念股續強觀察：華城、亞力、東元、中興電、合正。

10月營收亮眼股：兆赫、台特化、三商電、大綜。

內需避險題材：高端疫苗、聚陽、儒鴻、台塑化。

三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤下跌 15 元收 1450 元，觀察尾盤是否有押寶買盤進場。

PCB族群漲多震盪：台光電、台燿、富喬、金像電、榮科。

AI高價股整理：川湖、緯穎、信驊、富世達。

散熱族群高檔整理：奇鈜、雙鴻、建準、高力。

IC設計股觀察：創意、晶豪科、安國、世芯-KY。

記憶體業績助攻：南亞科、華邦電、群聯、宜鼎、創見。

投信認養中低價股：尖點、南亞、旺宏、東陽。

矽光子族群相對抗跌：光聖、上詮、波若威、華星光。

HVDC概念股留意：新盛力、國巨、歐格、台達電。

林漢偉表示，整體來看，台股今日延續「震盪整理格局」。美股不確定性升溫，使電子股短線承壓，但部分內需與防禦族群可望吸引資金轉進。建議投資人： 聚焦10月營收優異與低檔抗跌族群。權值股是否止跌回穩。控制持股比重，以防禦型操作為主。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達

力拚傳產經濟復甦！林岱樺推高雄三大護國產業市政規劃