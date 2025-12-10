專家看盤》靜待Fed決議！權值沉、主流飆、靠「這些族群」攻反彈

台積電夜盤期貨持平收1450 元，挑戰月線。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)持續量縮反彈，市場普遍靜待聯準會利率會議結果。電子權值股呈現個股表現，中小型股則以主流族群輪動最重要。」分析師林漢偉表示，今天盤勢仍以量縮整理、族群輪動為主軸。大型權值股靜待美國利率決策，而中小型股則持續聚焦在最強主流，如矽光子、記憶體、AI 高價股與 PCB。



回顧美股表現：美股昨天四大指數多數收跌，投資人靜待 FOMC 利率結果，整體交易量偏清淡。費半指數微跌0.04%，但盤中依然改寫歷史新高。半導體：邁威爾 -3.37%、美光 2.23%。大型科技股：Google 1.07%、輝達 -0.31%。

林漢偉表示，盤中因摩根大通重挫，金融股拖累整體指數。不過科技股仍維持觀望氛圍，未出現全面性賣壓。

總體面、台指期：美元反彈，美債利率走高。台指期 72 點，漲幅 0.26%。台積電 ADR 0.57%。



以下是林漢偉解析今天盤勢重點：

一、指數技術面觀察

外資由買轉賣、期貨空單增加 → 籌碼轉為「中性」。

櫃買連三紅、再創反彈高點，中小型股漲勢集中在特定主流題材。



二、傳產與題材概念

11月營收亮眼：聯光通、驊宏資、廣運、巨漢。

政策受惠：雷虎、華城、元晶、環科。

集團概念：南亞、福懋科、華東、信昌電。

機器人反彈：和大、上銀、所羅門、能率、和椿。



三、電子與科技焦點

台積電期貨強勢：夜盤 15 元、收 1500 元，逼近歷史高點。

PCB 買盤回溫：金居、富喬、建榮、德宏、榮科。

AI 高價股投信加碼：世芯-KY、穎崴、精測、信驊。

記憶體多頭延續：南亞科、華邦電、群聯、旺宏、力積電。

投信認養中低價：南電、達運、欣興、大量。

矽光子續強：光聖、波若威、聯光通、華星光。

被動元件受惠漲價：金山電、蜜望實、鈞寶、華容。

半導體設備反彈：志聖、世禾、弘塑、洋基工程。

IC 設計回溫：創惟、威盛、鈺創、晶宏。

光通訊多方不變：穩懋、惠特、IET-KY、聯亞。



