專家看盤》Fed鷹派陰影罩頂、台股回測支撐、恐失守32000、漲多股拉回

[Newtalk新聞] 「台股今天(2日)回測支撐，受到美股上週五大幅回檔拖累。」分析師林漢偉表示，大型權值股普遍走弱，外資賣壓明顯。中小型股面臨主力調節，短線震盪與修正壓力升高。台股今天跌破32000 點整數關卡，短線回測支撐。

美股表現重點：上週五美股四大指數同步收跌，主要受到新任聯準會主席人選消息衝擊市場信心。費城半導體指數大跌 3.87%，領跌四大指數。半導體個股表現：AMD 下跌 6.13%，美光下跌 4.8%。大型科技股表現：輝達下跌 0.72%，特斯拉上漲 3.33%。

林漢偉表示，上週五美股呈現開低走低格局，美國總統川普任命華許出任下屆聯準會主席，市場解讀其政策立場偏向鷹派，引發全球金融市場劇烈震盪。美元強勢反彈，商品市場同步下跌，恐慌性賣壓擴散至股市，也導致費半指數重挫回跌。



來看看總體面與台指期表現：美元反彈，美債殖利率上揚。台指期下跌 363 點，跌幅 1.13%。林漢偉指出，台積電 ADR 下跌 2.65%，對今日台股形成壓力。

以下是林漢偉解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

後續觀察重點在量能是否收斂，以及低接買盤是否進場。

外資現貨大賣，期貨空單小幅減少，籌碼面轉為中性偏空。

櫃買指數失守 10 日線支撐，中小型股短線修正壓力仍在。



二、傳產與題材概念股

低軌衛星族群整理：元晶、啟碁、昇達科、華通。

機器人題材回檔：協易機、上銀、全球傳動、菱光。

電力題材相對抗跌：華城、士電、亞力、中興電。

防禦屬性題材持續留意：藥華藥、保瑞、龍德造船、長榮航太。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨下跌 20 元，收在 1765 元，跌破 10 日線。

PCB 族群普遍拉回：台光電、台燿、欣興、南電回測短期均線。

記憶體族群漲多出現賣壓：華邦電、南亞科、群聯、力積電、旺宏。

投信認養中低價股：台化、臻鼎-KY、景碩、亞光。

散熱族群同步回檔：健策、奇鋐、富世達、高力。

矽光子觀察指標：光聖、波若威、聯亞、華星光。

半導體資本支出題材：雍智科技、竹陞科技、亞翔、精測。

IC 設計指標股：聯發科、晶豪科、信驊、矽力-KY。

記憶體封測族群拉回：福懋科、華東、南茂、力成。

