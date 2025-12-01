專家看盤》Google供應鏈最強！台股反彈、量縮、攻高空間有限
[Newtalk新聞] 「台股今天(1日)持續挑戰反彈新高，受惠美股連5漲，電子權值股買盤回流；中小型股依然是內資主導、盤面重心。」分析師林漢偉表示，今天續反彈，但量縮、攻高空間有限。
回顧美股表現：上週五美股四大指數連漲五天，AI 降息雙利多帶動。費半 1.82%，領漲四大指數。半導體亮點：英特爾 10.19%、美光 2.7%。大型科技：META 2.26%、輝達 -1.81%。林漢偉表示，費半本週大漲 9.66%，反映降息預期升溫 Google AI 模型熱度，科技股全面反彈，其中 Google 供應鏈表現最強。美元下滑，美債利率反彈。台指期 47 點，漲幅 0.17%。台積電 ADR 0.53%。
以下是分析師解析今天盤勢重點：
一、指數技術面與量能
台股周一續反彈，但量縮、攻高空間有限。
外資現貨轉賣、期貨空單續減 → 籌碼中性。
櫃買挑戰前波反壓，主力持續偏好中小型股。
二、傳產與題材概念股
IC封測輪動：福懋科、南茂、訊芯-KY、京元電。
原物料報價受惠：金益鼎、中航、臺慶科、昇貿。
集團概念股：南亞、台塑、華東、信昌電。
BBU買盤點火：AES-KY、興能高、加百裕、新盛力。
三、電子與科技族群焦點
台積電夜盤期貨持平收 1450 元，挑戰月線。
PCB 強勢：金像電、定穎投控、楠梓電、精成科。
AI 高價股投信鎖定：台光電、健策、信驊、穎崴。
被動元件漲價題材：國巨、金山電、蜜望實、鈞寶。
記憶體報價創高：南亞科、華邦電、群聯、旺宏、力積電。
投信認養中低價：台玻、高技、大量、景碩。
矽光子買盤集中：光聖、上詮、波若威、眾達-KY、華星光。
IC設計續觀察：聯發科、世芯-KY、創意、愛普、安國。
光通訊輪動創高：穩懋、IET-KY、環宇-KY、智邦、聯亞。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
