專家看盤》Google供應鏈最強！台股反彈、量縮、攻高空間有限

美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前