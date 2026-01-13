專家破除癌症迷思！微波爐加熱PK水煮，保存營養誰勝出？網熱議





破除微波爐致癌迷思！用微波爐加熱食物，竟比水煮料理還能「保存營養成分」？來看看專家怎麼說，才能吃得更健康！



藥師破除「微波爐致癌」迷思

有藥師透過粉專分享健康飲食知識「微波爐的運作原理」:

微波爐用的是「電磁波」，屬於非游離輻射。

主要透過「水分子摩擦」產生熱能。

使用後「不會改變細胞結構、也不會致癌」。

微波爐這樣加熱食物的方式，比油炸和煎炒等烹調方式更加健康，且比起「水煮方式」還加能保留營養成分。

怎樣微波受熱更均勻？

此外，藥師也分享微波爐正確加熱位置：

轉盤式微波爐： 「轉盤側邊」加熱較均勻，這是因為「側邊單向發射微波」加熱。

平台式微波爐：放在正中央即可，因為是從「下面發射微波」加熱。

5招使用微波爐更安全

清華大學化學系教授凌永健曾提醒，有些食材或容器讓食物的「熱爆發」不佳無法均勻散開，可能會讓局部因高熱轉化成氣體而出現噴發的情形，導致加熱後的食物減少一半，甚至可能出現炸開、電器短路的危險，建議「5招安全使用微波爐」：

微波不要設定太強。

設定強微波時間不宜太長。

有保鮮膜，最好補充個洞或開個小縫。

微波高脂肪食物時最好加蓋，較不受油脂高溫爆出火花，也能避免食物噴濺。

紙盒、紙杯等紙容器、還有金屬與塑膠容器，最好避免微波。

馬偕兒童醫院兒童內分泌科醫師黃世綱，則提醒紙盒可能含有「樹脂淋膜」成分，食物高油脂部位滲出油滴，恐導致受熱不均、油溫有可能會超出紙盒內淋膜的油脂，製造過程若沒有嚴格把關，而被破壞的淋膜含有塑化劑等脂溶性荷爾蒙，也可能會讓健康受到影響。

