專家示警了！曝「1情況」金價恐慘跌99.9%

黃金金價1情況恐暴跌至99.9%。（示意圖／翻攝自Pixabay）





隨著貴金屬市場近期漲勢驚人，BCA Research首席全球策略師兼研究主管Peter Berezin發出警示，1情況恐造成黃金失去價值，下跌高達99.9%。

根據《investing》、《gurufocus》報導，Berezin認為當前金價可能已經漲得太快、太遠，並警告投資者應保持理性，雖然市場對美元貶值、美國預算赤字攀升及債務負擔日益沉重存有合理擔憂，導致部分投資者減少美元配置並轉向黃金。

Berezin透露，外國央行也持續增持黃金，他指出，「實體黃金購買量有所下降，但金價卻持續上漲」，且部分加密貨幣投資者轉向白銀市場，但比特幣雖被稱為數位黃金，不過完全沒有參與交易。

廣告 廣告

Berezin表示，目前科學界已能透過粒子對撞機，在實驗室中製造出極微量的黃金，核心技術在於「原子轉換」，由於黃金（金-197）原子核結構與汞（汞-198）極其相似，僅差一個質子，因此理論上只要利用中子轟擊汞原子，誘發「正β衰變」反應，就能將汞轉化為黃金，並補充道，「目前實現這一目標的技術還遠未達到商業化水平，但如果我們認為在人工智慧賦能的未來，煉金術很有可能在某個時候成為可能，那麼我們應該如何評估黃金的價值就值得探討了」。

金價1情況恐暴跌99.9%

Berezin認為，「如果技術允許大規模實驗室生產，黃金可能會失去幾乎所有的價值，例如下跌高達99.9%」，因為這種金屬不產生任何收益，其價格來自其假定的稀缺性和最終價值。

更多東森新聞報導

追股翻車？台股爆「違約交割」創今年新高

群創高層因「股價不理想」惜售 套現千萬執行率94％

美股大反攻！道瓊狂噴逾1200點 首度站上5萬點

