專家示警詐騙轉向多管道 社群只是開始、 LINE成「最後陷阱」

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI時代來臨，詐騙手法正以前所未見的速度進化，民眾日常生活的每次點擊或訊息回覆都可能遭致被詐風險。

網路資安廠商趨勢科技(東京證券交易所股票代碼：4704)預期2026年詐騙模式將被重新定義，以更快速、客製化的手法操弄受害者。其公布的「2026年詐騙趨勢預測」顯示，AI正全面放大詐騙的規模與效率，詐騙集團不再只是單點出擊，而是透過社群、簡訊、語音與影像交錯運作，打造難以追蹤的混合式攻擊鏈。調查也發現，台灣有高達九成民眾擔心親友受騙，凸顯防詐早已不只是個人課題，而是整個家庭必須共同面對的數位風險。

廣告 廣告

社群平台導流到LINE 更難偵測

趨勢科技觀察，詐騙正從單一平台轉為多管道佈局，調查指出，逾七成簡訊詐騙受害者曾被要求「換平台繼續對話」，而多數詐騙網站甚至在24小時內即消失，形成快閃式詐騙網絡。常見模式是先在Facebook、Instagram等社群平台建立接觸與信任，再導流至LINE等加密通訊軟體進行後續詐騙，由於加密通訊軟體的高度隱私性，使資安防護軟體更難主動偵查私密對話中的惡意連結，進而讓後續的受害風險更隱蔽、難以掌握。

戀愛與投資詐騙 持續擴大損失

從全球趨勢來看，戀愛詐騙、性愛勒索與投資話術仍持續擴大損失，但在台灣，網路購物詐騙自2025年下半年起穩居通報榜首。低於市價、限時搶購、假物流通知，成為最常見的誘餌，此外，近五成民眾曾收過冒充物流的簡訊，點擊連結後不僅可能外洩個資，更可能引發後續金流損失。

AI 成詐騙「標配」 自動化社交工程全面升級

報告指出，AI已被詐騙集團大量用於生成逼真的人物、對話與內容，甚至可在無人介入的情況下研究目標、調整策略。值得警惕的是，已有超過四成民眾開始使用AI協助購物或訂票，在高度仰賴線上決策的情境下，反而可能放大被詐騙的風險。

即時支付詐騙攀升 卻往往事後才發現

隨著即時轉帳與點對點支付普及，「即時授權支付詐騙」(APP Fraud)快速增加。詐騙者常假冒銀行、物流或雇主，製造帳戶異常的緊急情境，誘使受害者在未查證下轉帳，一旦款項轉出，往往難以追回。調查顯示，近半數受害者直到接獲銀行或警方通知才驚覺受騙，值得關注的是，其中僅有13%會選擇報警，也凸顯全面偵查詐騙的困難性。

假冒品牌與網紅詐騙升溫 信任成為最大破口

配送通知、帳單更新與訂閱續費等訊息是全球詐騙者大量投放的誘餌，犯罪組織甚至將觸手延伸至偽造網紅與特定興趣族群來進行更多元的詐騙。超過六成民眾曾看過假冒知名品牌的詐騙訊息，但仍有四成以上會在陌生網站購物，無形中提高受害風險。

面對詐騙模式從一次攻擊演變為長時間培養信任的「養套殺」，趨勢科技強調，防詐關鍵已前移到「信任養成期」。為回應高達九成民眾對親友受騙的焦慮，其防詐工具AI防詐達人進一步導入「家庭守護圈」概念，當親友遇到可疑來電、簡訊或連結時，即可同步收到預警通知，讓防詐成主動式的「共防」新模式。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

戀愛、投資詐騙案件全球升溫 台灣人最常中招的陷阱卻是「它」

別踩雷！好市多這款牛肉「最不值得買」 網評：太油膩、性價比低

