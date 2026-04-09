專家示警「二次感染新冠」 死亡風險逾4倍、肺癌率增3.2倍

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台灣上個月底首度監測到新冠病毒的新變異株BA.3.2，對此專家示警，具高度免疫逃脫能力的變異株在亞洲擴散，讓本身免疫能力無法發揮功能，針對高風險族群如慢性病患、癌症和免疫缺失者重症患者重症住院、死亡風險不亞於流感。

WHO新列入的新冠病毒新變異株BA.3.2上月在台灣首次驗出，讓新冠疫情再次掀起討論，台大公衛教授陳秀熙指出，這次新變異株具有高「免疫逃脫」特性，不利於免疫力低下的高風險族群，且不再僅限於冬季傳染，夏季5至7月也會出現小高峰，且有超額死亡。

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此外，台灣感染症醫學會理事長張峰義點出，重複感染新冠重症全因性死亡風險是未重複感染者的4.29倍以上，陳秀熙進一步提到，臨床觀察發現，重複感染新冠者肺癌罹患率比只感染過一次的人高3.2倍，慢性病罹患率也增加3倍，醫界專家提醒，疫情隨時可能反撲，呼籲高風險族群應該定期更新疫苗接種，維持重症保護力。

責任編輯／綜合報導

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