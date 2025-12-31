專家示警 台海緊張情勢恐常態化

共軍2025年12月29日起針對台灣展開「正義使命-2025」實彈軍演，12月31日傍晚6點正式宣布演習結束，此次軍演有10枚火箭彈落在台灣12浬領海及24浬鄰接區之間，為歷次軍演離台灣本島最近的一次。國防部表示，仍會維持適切應變機制，專家則示警，在美日台各方立場不變的情況下，後續要觀察台海軍演是否將常態化。

國軍防備 維持適切應變機制

共軍2025年12月29日上午7點半，宣布當日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在環繞台灣5大海、空域展開「正義使命-2025」演習，並預告12月30日上午8時到晚上6時，將在台灣南北海域實彈射擊，共軍並明言「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；陸方也同步發出飛航公告，畫設區域禁止航空器進入。

12月30日上午，共軍先針對北部海域實施遠火實彈射擊，下午針對南部相關海域實施遠程火力突擊，接著對東部海域演練「立體投送、精兵破襲、奪控要港」等科目。此次軍演並出動多款新型武器，包括東風11、東風15飛彈，殲20、殲16、殲10C戰機，還有運20、陸軍遠箱火箭、054導彈護衛艦、052C驅逐艦，以及無人機、轟6K等。

共軍12月30日在台灣南北海域發射多枚火箭彈，皆未飛越台灣本島上空，不過在西南海域，有10枚火箭彈落在12浬領海及24浬鄰接區之間，為歷年共軍軍演離台本島最近的一次。

3天演習 陸秀多款新型武器

此次軍演有多個首次，首次以「奇襲式」發動、首次用中英文同步宣傳、首次明確是針對外部勢力干涉，也是東部戰區新任司令楊志斌甫上任一周後的首次軍演。

與此同時，大陸海警局12月29日也宣布對馬祖、烏坵等台灣離島，及台灣本島周邊海域實施「巡查」，稱是依據一中原則的「依法管控」；海巡署也出動船艦向陸方海警船叫陣。

據國防部公布中共軍演第2天的機艦動態指出，截至昨上午6時止，偵獲共機77架次，其中35架次踰越中線進入北部、中部及西南空域，另有共艦17艘及公務船8艘持續在台海周邊活動。

按共軍發布的12月30日演訓示意圖和時間範圍，外界原預期12月30日晚間6點，軍演就會結束，但卻遲未正式宣布。而共軍東部戰區的官方微博發文，出現「#東部熄燈號#」字眼，一度被外界以為軍演結束，但細看東部戰區微博，時常在當天的最後一篇貼文加上該字樣，12月29、30日皆有此hashtag，且在軍演前就有。

直到12月31日晚間6時，共軍東部戰區在微博官宣，指東部戰區組織的「正義使命-2025」演習，「已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。我國防部表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規畫，維持適切應變機制；國防部並批評中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定。

奇襲式發動 發揮心理戰作用

國防院國家安全研究所研究員沈明室昨分析，中共軍演本來就不會停止，2026仍然可能會有類似「正義使命」的其他演習，畢竟美國會繼續出售武器給台灣，日本也不會收回「台灣有事，日本有事」說法，台灣執政黨更難接受九二共識或一國兩制，因此解放軍東部戰區仍會積極求表現；他認為後續必須觀察是否相關軍演將形成「台海情勢常態化」。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲點出，此次演習命名、時間變動，或整體的心戰喊話等，都顯現這次軍演著重不同模式的宣傳戰。淡大外交系助理教授陳奕帆表示，此次演習預告時間短促，讓我國軍應處時間不得不延長，操作演習時間開始與結束的宣告，也能發揮部分心理戰作用。