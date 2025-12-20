專家示警！張文犯案手法比鄭捷更成熟 攻擊模式恐在台灣生根

27歲嫌犯張文19日在台北車站、捷運中山站隨機殺人，造成4死11傷的慘劇，中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰於臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」分析，此案模仿或致敬先前案件的成分降低，隨機殺人的攻擊模式在台灣生根可能性大增，強調「這是最危險的！」。

戴伸峰在臉書粉專指出昨天是不平靜的一夜，案件發生後有許多民眾找出他先前提出的「2026犯罪預測」，其中「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」都準確地與這次的連續攻擊事件相呼應，他表示「我心中真的矛盾又震撼」。

戴伸峰觀察類似案件，分析犯罪執行成熟度上升，無論是從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線等，幾乎一氣呵成。若與過去2014年鄭捷案及2024年中捷隨機砍人案相比，此案的犯罪執行程度都更加成熟。

他進一步分析，從鄭捷案是對日本秋葉原案的模仿、中捷隨機殺人案是對鄭捷案的模仿來看，但此案對於先前案件的模仿或致敬的成分降低，認為攻擊模式在台灣生根，「這是最危險的！」。

戴伸峰表示此件的攻擊成本看似大費周章，但是當人們的實際生活遭到邊緣化，無法取得關注的個案，犯罪成了最廉價博得眼球的事，因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。

站在犯罪學理的角度，戴伸峰提醒民眾，以「犯罪模仿效應」分析，恐在兩周內產生漣漪現象，但這次的犯罪執行手法高度縝密，相同或是類似的方法應不易再現。加上張文已身亡，真正犯罪動機石沈大海，如鄭捷的英雄主義已不易發生，某種程度減少致敬型模仿的出現。

戴伸峰建議，國人近期心理恐籠罩在害怕之中，應適度接收資訊、不要害怕討論與分享。當討論事件時會分享自己的感受，可從中穩定自我的情緒，也能獲得支持的力量。他強調，不要過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但是避免不停溫習、腦補，了解事件資訊讓民眾能重新拿回「可控感」。

他強調犯罪並非遍地開花，也不是家常便飯，盼國人能「逐步信任社會」，找到修復對社會信任的方式、修復自己與社會人際受到的傷害，不要害怕與他人討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持。

