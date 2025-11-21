專家示警：日中關係達「2012年來以來最糟」 須做好長期對立準備

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈。圖為她11月1日在南韓APEC峰會後的記者會上發言。美聯社



日本首相高市早苗答詢時的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，外界擔憂情勢正逐步惡化。《日經亞洲》報導，有學者認為日中關係可能有如十多年前因釣魚台（尖閣諸島）問題掀起的爭端，陷入「長期僵局」。

日本大和證券中國經濟學家齋藤尚登向表示，當前日中關係已達到2012年以來最糟的時刻。他說：「對中國而言，尖閣群島與台灣都是領土問題，是無法妥協的議題，因此這場爭端更可能拖長並升高，而不是消退。」

高市早苗11月7日在國會回答在野黨議員質詢時表示，若中國對台採取軍事行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，屆時日本政府可能動用集體自衛權。北京當局對此強烈抗議，要求高市撤回言論，但東京方面拒絕，表示基本立場未變，並強調具體判斷須視情勢而定。

報導指出，中方除了政府官員、官媒、名嘴齊聲嚴厲批評高市的發言以外，14日也警告民眾避免赴日旅遊，16日又公告勸阻中國學生赴日留學，經濟施壓不斷升級。

此外，日本電影在中國上映遭延期，吉本興業原定在上海舉行的喜劇公演也被取消。儘管日本外務省官員金井正彰週二18日赴中國交涉，但僵局未見突破。中方19日仍祭出水產品禁令，原本正開始恢復進口的日本水產品，再次被擋在中國之外。

釣魚台爭端曾引發中國長期對抗

日本過去已多次成為中國經濟報復的對象。2010年，一艘中國漁船在尖閣諸島附近撞擊兩艘日本海上保安廳巡邏艇，日方逮捕中方船長後，北京便中止稀土出口。

2012年，東京決定將釣魚台「國有化」，中國境內出現反日抵制行動，多間日本相關企業遭破壞，兩國高層對話也停擺，直到2014年11月，時任日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平會晤才恢復。

齋藤警告，北京可能升級施壓手段，包括再度祭出稀土出口禁令，或煽動抵制日貨。

智庫NLI研究所中國問題研究員三浦祐介則表示：「日本要做好面對長期對立的準備。」他指出，其他國家處理與中國的類似爭端都耗時多年。

多國都曾遭中國施加經濟手段

2010年，由於諾貝爾和平獎頒給劉曉波，中國限制挪威鮭魚進口，直到2017年才恢復。2019年，加拿大因逮捕華為財務長孟晚舟，遭中國停止採購油菜籽與豬肉。

2020年，澳洲因呼籲調查新冠疫情起源，遭中國加徵大麥、葡萄酒反傾銷稅，分別在前年及去年才解除；澳洲牛肉、龍蝦、煤炭、木材等產品也遭中國限制進口。

日本執政黨自民黨週四（11/20）試圖為緊張局勢降溫。黨內外交小組呼籲與中國展開對話，並敦促強硬派保持克制。

不過，自民黨與共同執政的維新會都有成員建議，應將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」驅逐出境，因為薛劍在社群媒體發文，宣稱高市早苗應因涉台言論而遭「斬首」。

中國官媒提「琉球地位未定論」反擊

中方目前姿態仍強硬。中國外交部發言人毛寧週三繼續抨擊高市言論，宣稱以「存亡危機」與「自衛」為名，是「日本軍國主義發動侵略的慣用藉口」，呼籲「國際社會必須警惕並共同阻止任何復活軍國主義的圖謀」。

中國官媒也開始挑動其他領土議題。《環球時報》週三刊出社論，再提「琉球地位未定論」。文中質疑日本對沖繩群島（中國古稱琉球）的主權，宣稱「關於該群島主權的歷史與法律爭議從未停止」。

中方週四表示，原訂11月24日與日本、南韓舉行的文化部長三邊會議將延後舉行。

此外，中國國家安全部週三發表聲明，宣稱破獲一批「日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件」。聲明未說明任何案件詳情，僅揚言將「堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀」。

《日經》報導，由於北京揚言升高反間諜行動，日本擔心中國可能將商界人士列為施壓對象。日本藥廠安斯泰來（Astellas Pharma）一名長年駐中的60多歲日籍員工，2023年在返國前被捕，遭控從事間諜行為，2025年7月才被定罪，判刑3年6個月。

