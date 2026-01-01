專家示警10萬出生數保衛戰 元旦試管產女 夫妻17年圓夢

台中茂盛醫院昨日迎來今年第１個元旦寶寶。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

2026年第1天，台中茂盛醫院上午7時59分迎來第1名元旦寶寶，台中夫妻等了17年終於剖腹生下的2940公克試管小女娃，開心圓為人父母的夢；醫院還有2名孕婦等待剖腹產，其中1名媽媽懷了試管龍鳳胎，另有自然產1名媽媽待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬8785人，去年新生兒數恐不到11萬人，比2024年的13萬人還少2萬人，再創歷史新低，憂心今年新生兒出生數恐面臨10萬人保衛戰。

廣告 廣告

不孕專家茂盛醫院院長李茂盛曝隱憂，今年新生兒出生數恐面臨10萬人保衛戰。(記者陳金龍攝)

37歲的陳小姐在昨日元旦上午7時59分剖腹產下1名重達2940公克試管小女娃，成為茂盛醫院新年第1名的元旦寶寶，她的先生李先生開心地說，結婚17年來終於迎來第1個孩子，真的很感動，也辛苦太太了。

為迎接元旦寶寶，茂盛醫院特別送上造型迷你可愛又應景的「荷包蛋馬唐林餅乾」給元旦寶寶，並在嬰兒床上貼上小國旗，與115歲的台灣一起過生日，讓產房、嬰兒室增添加倍的熱鬧跟喜氣氛圍。

但李茂盛指出，內政部公布去年11月戶口統計，出生數7946人，截至去年11月底，新生兒總數僅有9萬8785人，還不足10萬人，顯示台灣少子化問題非常嚴重，不但無法超越前年的13萬4856人，而且生育率全世界倒數第1名。

李茂盛說，去年新生兒總數恐低於11萬人，比前年13萬人還少2萬人，再創歷史新低，擔心今年新生兒出生數恐面臨10萬人保衛戰。