專家社群曝伊朗中央銀行機密文件：金融體系已崩潰

英國一名伊朗局勢評論家指出，伊斯蘭共和國中央銀行發布的機密文件遭到外洩。（圖／翻攝自X @GhorbaniiNiyak）





英國的伊朗局勢評論家戈巴尼（Niyak Ghorbani）近日在社群平台X披露，一份由伊斯蘭共和國中央銀行發布的機密文件遭外洩。該文件顯示，伊朗主要金融機構正在為可能發生的全國性動亂和政權危機做準備，戈巴尼指出「銀行體系已進入崩潰階段。」

戈巴尼在社群平台X發文，貼出一份由伊斯蘭共和國中央銀行發布的機密文件，文件內容要求伊朗所有主要銀行、支付網絡、信用卡系統及相關金融機構立即啟動緊急運作模式，以因應可能的社會動亂、破壞行為、系統停擺以及政權層級的危機情況。

文件中指示伊朗銀行要進行的防範措施：

1.為停電與基礎設施崩潰做好準備

廣告 廣告

2.保護並搬運重要金融資料

3.啟動危機模式下的平行支付系統

4.為系統關閉、大規模中斷以及全國性不穩定情況做好準備

5.建立替代金融運作機制，以應對政權失控的情況

伊朗銀行系統啟動「崩潰準備」

戈巴尼指出，這份文件明確表明伊朗當局已不再是「如果發生危機」的假設，而是以「何時會發生危機」為前提進行準備。他認為這是一份不同於一般安全文件的指令，更像是金融層面的「戒嚴準備」，意指政權對全國控制力可能喪失的預期。

文件中透露，伊朗當局正預期可能出現的大規模民間抗議、基礎設施崩潰以及全國性動亂，並要求銀行系統做好相應應對。戈巴尼警告，這意味著伊朗銀行體系已經進入一個「崩潰準備階段」，系統正在調整以應對即將到來的嚴重破裂。

戈巴尼他還強調，歷史上類似的時刻常常標誌著重大變局的開端，該份文件透露的信號，也顯示伊朗社會與金融體系可能正面臨前所未有的壓力與挑戰。

更多東森新聞報導

涉為以色列從事間諜活動 27歲建築系學生遭伊朗處決

美軍首次在印度洋攔截赴伊朗中國貨船！《WSJ》：船上軍事裝備被查扣

女12歲嫁表哥13歲生子 不忍遭家暴弒夫...竟被判死

