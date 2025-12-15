專家籲帶狀疱疹疫苗納公費

台灣健康聯盟15日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」。（李念庭攝）

超高齡社會來臨，台灣健康聯盟15日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲提升國內成人疫苗涵蓋率，以預防疾病發生。專家指出，帶狀疱疹發生率隨年齡上升，感染後若造成神經痛等後遺症，恐嚴重影響生活，應逐步納入公費計畫。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，我國人口快速老化之下，預防保健尤為重要，而成人疫苗接種是健康投資策略之一。過去兒童疫苗預防接種成果亮眼，如天花、小兒麻痹、麻疹幾乎消除，而今年開打「左流右新」後，流感、新冠疫苗接種率也都創新高。

吳玉琴指出，下一個可預見的挑戰是帶狀疱疹，發生率隨年齡而增加，終生風險可達三分之一，且伴隨糖尿病、心血管疾病等共病，甚至神經痛後遺症，皆加劇疾病負擔，衝擊生活品質甚至導致失能。

成人疫苗接種計畫白皮書推薦人、台大小兒科兼任主治醫師李秉穎說明，帶狀疱疹致死率不高，最可怕的是感染後造成神經痛，可長達數周、數月甚至數年，導致許多長者晚上睡不好，嚴重影響生活品質。

日本、新加坡、澳洲等國皆已將帶狀疱疹疫苗納入公費補助，我國目前仍未納入。李秉穎認為，公費疫苗需進行成本效益分析，而多項研究指出，流感、呼吸道融合病毒（RSV）、帶狀疱疹等疫苗都可顧心、顧腦、顧肺，讓血管不受發炎反應干擾，能防止血管栓塞，也可降低失智風險。

立委劉建國強調，未來公費疫苗政策應法制化、常規化、永續化，帶狀疱疹雖非高致死率疾病，但後遺症恐嚴重影響生活，建議優先鎖定65歲以上長者、免疫力低下族群，逐步研議納入公費補助。

立委黃秀芳指出，目前部分縣市提供免費帶狀疱疹疫苗接種，但全台應一致，而不是部分縣市預算多才能編列。政府應擴充疫苗基金，讓全民都接受好的照顧，同時加強宣傳力道，建立完善施打政策。

成人疫苗接種計畫白皮書建議，帶狀疱疹疫苗成本效益高，未來應納入公費計畫；目前各縣市補助標準不一、資訊缺乏整合，接種對象資格、補助金額差異大，建議中央進行政策整合，並建立完善、便利、具推動誘因的接種環境。