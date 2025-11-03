專家籲美國國會儘速通過SHIPS法案 重振商船建造、對抗中國造船優勢
根據英國航運相關網站表示，美國國會參議院商務、科學與運輸委員會所屬「海岸防衛、海事與漁業」小組委員會近日舉行以「海洋變革：重振美國商船建造業」為題的聽證會，三位海事產業專家在會中警告，美國正面臨重建商船造船能力的迫切需求，呼籲國會儘速通過《SHIPS for America Act》（以下簡稱《SHIPS法案》），以因應中國長達數十年造船產業擴張，並扭轉美國海運基礎設施長期衰退現狀。
小組委員會主席蘇利文指出，美國正處於關鍵戰略時刻，當前全球造船業由外國競爭者主導，尤其是中國，而美國本土造船產能卻極度有限。他強調，重建具有競爭力的造船業不僅是經濟問題，更涉及國家安全與地緣政治布局，尤其是在北極等戰略要地。他指出，此次聽證會目的在於找出障礙、制訂政策方案，以創造高薪就業機會、強化海事勞動力，並恢復美國海事優勢。
會後，《SHIPS法案》兩位主要提案人──參議員Mark Kelly與Todd Young共同發表聲明指出，聽證會反映出重建美國造船產業的跨黨派共識日益鞏固。《SHIPS法案》的通過不僅將帶動造船產業投資與就業成長，更是確保美國在全球海洋競爭中維持主導地位的關鍵一步。
美國造船商理事會主席派克斯頓則強調，《瓊斯法案》是美國商船與造船產業的基礎，確保美國國內水上運輸完全由「美國建造、美國籍、美國擁有與美國船員」的船舶負責營運，無需聯邦補貼即可維持產業延續與勞動力穩定。他提醒，如削弱或豁免《瓊斯法案》，將直接打擊美國國內造船投資。派克斯頓指出，中國過去三十年由國家主導的非市場化策略鞏固造船優勢，透過壓低價格與控制供應鏈，主導全球市場。目前美國「海上安全計畫」下的十家主要營運商中，僅三家為美國本土企業，其餘皆為外資控股，顯示美國在戰略層面的依賴風險已日益嚴重。
坎貝爾大學教授兼前美國商船船員梅可里安諾形容，《SHIPS法案》是「自一九七○年《商船法》以來最重大的一次海事改革」。該法案由Mark Kelly與Todd Young於二○二五年四月重新提出，核心內容包括建立「戰略商船艦隊計畫」，目標在十年內將美國籍船舶數量提升至二百五十艘，並規定所有美國政府貨物百分之百須由美國籍船舶運輸。他表示，這項立法結合川普政府提出的《造船行政命令》與「第三○一條港口費政策」，堪稱「遲來但必要的《二○二五年商船法》」。
梅可里安諾坦言，十年建造二百五十艘船的目標極具挑戰性，但若要重建美國海事能力，這是必經之路。他建議政府應透過重新掛旗、擴大海上安全與油輪安全計畫、提供稅務回饋及穩定貨源等措施，促進美國籍船舶經濟可行性，同時現代化國內拖船與渡輪艦隊，以提升安全與生產效率。
據法案內容，《SHIPS法案》將設立「白宮海事安全顧問」與「跨部會海事安全委員會」，負責統籌全國海事戰略；建立「海事安全信託基金」，確保相關稅收能再投資於基礎設施與安全項目；提供造船業投資二十五％的稅額抵減，並將聯邦造船融資計畫改制為循環基金。同時，法案規定自二○三○年起，部分自中國進口的商業貨物須由美國籍船舶承運，並成立「美國海事創新中心」與「海事繁榮區」，推動先進船舶設計與新能源技術研發，並投資於美國商船學院現代化與船員培訓體系。
派克斯頓指出，川普政府於四月簽署的《恢復美國海事優勢行政命令》，已要求行政部門於十一月五日前提交《海事行動計畫》，將貿易政策與產業戰略結合，並研究建立海事信託基金可行性。Mercogliano呼籲國會儘速通過《SHIPS法案》，建立長期穩定的融資與政策機制，把美國資本從海外造船市場導回國內。他強調，重振美國海運產業，不僅是經濟與工業議題，更攸關國家安全與全球競爭力。
