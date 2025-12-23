專家籲長者全面接種免疫加強疫苗

疾管署明年秋冬將導入20萬免疫加強型流感疫苗，優先提供給長照及安養機構的65歲以上長者。專家期盼，未來能編列更充足的經費，擴大提供所有長者接種。（本報資料照片）

為降低感染風險，疾管署明年秋冬將導入20萬免疫加強型流感疫苗，優先提供給長照及安養機構的65歲以上長者。專家認為，流感疫苗是成人疫苗的重中之重，英、美已為長者全面接種免疫加強型疫苗，我國現在跨出第一步，期盼未來能編列更充足的經費，擴大提供所有長者接種。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，流感疫苗是成人疫苗的重中之重，因長者感染流感後可能導致住院、失能、死亡，心血管併發症也非常多，對於醫療體系影響很大。

廣告 廣告

張峰義指出，相較於傳統疫苗的保護力僅半年，免疫加強型疫苗的保護力可延長至9個月甚至1年，且抗體效價較好，因此先進國家都已建議65歲以上長者施打免疫加強型疫苗，政策行之多年。

疾管署說明，美國、英國、加拿大、澳洲等多國已為長者接種加強型流感疫苗，包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗，保護力更強。依臨床試驗結果及國際接種建議，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近。

張峰義說，我國明年少量採購免疫加強型疫苗是跨出第一步，未來應逐步增加採購量，全面提供65歲以上長者接種。目前國內長者流感疫苗接種率僅5成，若每個人能獲得較好的保護力，群體免疫力就會增加。

台大醫學院小兒科特聘教授黃立民指出，機構長者身體狀況通常比較差，且容易群聚感染，因此優先針對該族群更換疫苗確實是個辦法，但未來應比照國外針對65歲以上長者全面更換。

黃立民指出，免疫加強型疫苗和傳統疫苗施打後不良反應沒有明顯差異，絕大部分長者應可接受。但經費是很大的考量，如果沒辦法65歲以上全面施打，可以先從75歲以上長者開始，或是癌症、重大傷病的長者，再逐步擴大到所有65歲以上長者。