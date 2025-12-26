專家解析張文墜樓事件！揭開「3大關鍵」非輕生證明

（記者張芸瑄／綜合報導）台北捷運中山站於上週五（19日）傍晚發生隨機攻擊案，27歲男子張文先在北車M8連通道、南西商圈丟擲煙霧彈並持刀砍人，造成4死11傷，最終從誠品南西頂樓墜落身亡。警方初步研判他可能畏罪跳樓，但根據多項現場跡證與專家分析，實際情況恐非輕生，而是逃亡過程中不慎失足，意外墜樓。

一名退休刑警A先生接受《鏡週刊》訪問指出，判斷張文並非自殺的「三大關鍵」之一，是他在犯案前曾特地前往誠品南西五樓勘查地形，還向服務人員詢問「能否到頂樓拍聖誕樹」，遭拒後仍徘徊片刻。這顯示他可能事前規劃過逃生動線，並熟悉大樓結構，並非臨時起意。

圖／警方初步研判他可能畏罪跳樓，但根據多項現場跡證與專家分析，實際情況恐非輕生，而是逃亡過程中不慎失足，意外墜樓。（翻攝 記者爆料網）

第二項關鍵線索則與誠品南西的建築結構有關。A先生指出，從外觀來看，頂樓下方有支撐冷氣室外機的不鏽鋼框架，旁邊還設有由頂樓延伸至地面的排水管，下方則是鐵皮遮雨棚。他推測，張文在被警方包圍後，可能試圖攀爬水管或鐵架脫逃，卻因支撐點鬆脫或無法承重而墜落。

第三個跡象是張文在墜樓前脫去身上部分護具與裝備。A先生認為，這個動作顯示他仍在思考逃脫路線，而非準備輕生：「若是畏罪自殺，他完全可以直接跳，不必脫下裝備。」此外，現場遺體朝上、身體呈垂直落地姿態，並非常見自殺墜樓的拋物線姿勢，顯示更可能是意外失足。

對此，專家建議檢警後續應在驗屍與現場重建中，持續比對可能的逃逸跡象，例如手部擦傷、牆面攀爬痕跡與不鏽鋼框架受力情形等，以釐清張文究竟是畏罪自盡，還是慌亂中墜樓的意外身亡。

