專家解讀川習通話 陸盼美管管日本

陸日關係陷入緊張之際，大陸國家主席習近平和美國總統川普通話，不少專家分析認為大陸希望透過美國來「管管」日本。前美國外交官米德偉指出，24日習近平與美國總統川普的通話，意在將陸日因台灣引起的緊張關係定調為陸美共同利益問題，同時警告美國應謹慎支持日本，否則恐危及目前良好的美陸關係，希望川普政府軟化或修正日本立場。

近期陸日關係緊張，源自日相高市早苗月初時警告，如果大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，暗示日本可能武力介入台海問題。

曾派駐大陸與台灣的前美國外交官，目前領導全球政治風險諮詢組織歐亞集團中國業務的米德偉指出，習近平致電目的是將陸日因為台灣引起的緊張關係，定調為共同利益問題，而非衝突根源，習希望與川普保持友好關係，並會感謝任何有助於緩和陸日爭端的幫助。

華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻猜測，大陸擔心目前與日本升級的緊張關係，聲明中提到的台灣問題與戰後秩序，直接指向目前因為台灣而與日本引發的爭執。

華府智庫戰略與國際研究中心中國實力計畫主任林碧瑩分析，大陸聲明雖然沒有提及日本，但其中有關二戰與法西斯主義、軍事主義的論述顯然指的就是日本。她擔心，習近平是在告訴美國，大陸將對日本採取升級行動，而美國應謹慎表達對日支持，因為這恐對目前良好的美陸關係帶來負面影響。

她也不排除陸日爭議進一步升級的可能，表示正觀察近期陸方公布的所有實彈軍演通知，看看是否會出現目前已知以外的額外軍事升級。

亞洲協會政策研究所執行主任但若雲表示，北京經常要求華府處理美國盟友與大陸之間的矛盾，大陸認為美國的盟友聽從美國指揮，因此希望美國總統川普和他的團隊能達成大陸謾罵聲中仍未能達成的目標，即軟化或修正日本立場。