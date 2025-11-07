專家評估 對台灣無直接威脅
大陸解放軍最新的福建號航艦5日在三亞灣入列服役，國內軍事專家直言，福建艦主要任務是拒止外軍介入，對台灣並無直接威脅，不過，這是大陸從陸權走向海權的重要里程碑，且在電磁方面技術經驗可能比美國更豐富穩定，民主國家陣營應警惕。
前國防部聯合情研中心副主任孫秉中認為，大陸海軍的航艦對台灣並沒有直接威脅，因為航母不會靠近台灣，而是遠離台灣，至少會在台灣最遠射程的反艦飛彈之外，航艦的主要任務是「拒止外軍介入」，而非攻擊台灣；且由於艦載機飛行員的成本相對高昂，在作戰時通常會以便宜、高效的陸基戰機來實施對地打擊。
孫秉中表示，大陸發展航母目的是要維護貿易、能源線的海上安全，以及建立海上國防安全戰略縱深，以確保大陸東海岸精華區的安全；此外，如今美國航母在西太平洋的主要威脅不是大陸航艦，而是解放軍「三位一體」反航艦彈道飛彈體系。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則直言，福建艦入列可說是美軍在印太首次遇到遠洋航艦的挑戰，大陸未來可憑藉著福建艦，搭配大量水面驅逐艦、水下潛艦威嚇美國，若美國要達到壓倒性的勝利，可能需要再調撥1、2艘航艦進駐關島待命。
至於福建艦能完成高技術的「電磁彈射」突破，蘇紫雲指出，關鍵核心原理來自營運23年的上海磁浮列車，當時引進德國西門子的電磁技術，讓大陸能從基礎的直線馬達，到推動數噸重的磁浮列車，再擴大到起飛30噸飛機的電磁彈射，這是技術沿用、軍民融合的展現。
蘇紫雲也示警，解放軍基於磁浮列車的經驗基礎，使用電磁技術可能比美國更加穩定，這是我們民主國家應警惕的。
其他人也在看
迎三航母時代！陸官媒點名福建艦必去「台灣海峽」等三地
大陸第三艘航空母艦「福建艦」日前在海南省三亞市某軍港舉行服役授旗儀式，由國家主席習近平出席並登艦視察。大陸官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」7日在官方微博發文，分享福建艦入列後的十項關鍵訊息，指未來「必去」台灣海峽等三地。中天新聞網 ・ 13 小時前
川普擴大美關鍵礦產清單
川普政府6日將十種礦產列入對美國經濟和國家安全至關重要的礦產清單，其中包括對電動車、電網和資料中心至關重要的銅，以及用於製造煉鋼焦炭的冶金煤。此外，美總統川普同日在白宮還會見中亞五國領導人，強調確保關鍵礦產供應是美國政府首要任務。工商時報 ・ 1 天前
民進黨性平雙標
台北市議員鍾沛君一句「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」原本是針對中央的防疫邏輯提出質疑，可能是踩到了賴政府的痛腳，一向挺綠的旅美學者翁達瑞竟出面回嗆鍾：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」這種企圖轉移焦點，並以被害者過往創傷作比喻的言論，不只是低俗，更是「檢討被害人」的惡例。中時新聞網 ・ 1 天前
重回九二共識 經貿交流並進
兩岸過去9年於民進黨政府執政下，逐步邁向兵凶戰危。而賴政府所採取的「以實力換取和平」，完全符合現實主義所提倡的「國家實力」與「嚇阻手段」，並結合理念相近的國家組成聯盟，藉由促成區域間的權力平衡來達到兩岸和平。台灣在這9年來的角色，就是藉由美國為主的「軸輻體系」，擔負抗衡中國的「離岸平衡」角色。中時新聞網 ・ 1 天前
3個月2起 勇鷹降落煞車失效 衝進草地
空軍飛訓部所屬機號1139國機國造的勇鷹高教機7日下午4時許例行訓練後，在降落台東志航空軍基地時傳出疑似煞車故障，這也是繼8月26日勇鷹執行訓練返場時疑因煞車失效跑道溼滑，飛行員緊急依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩安全落地，3個月內第2次發生煞車失效意外。空軍司令部晚間透過新聞稿表示，2名飛官平安，飛機輕損，目前已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。中時新聞網 ・ 1 天前
綠宜縣黨部 首波提名7人
為備戰明年選舉，民進黨宜蘭縣黨部7日公布頭城、羅東、五結、冬山、三星等5鄉鎮縣議員參選人名單，縣黨部表示，公布的7位參選人是不需要經過初選，或已完成協調式民調，7位選將都是堅強戰力。宜蘭縣議員選舉民進黨總計會提名15人，預計年底前出爐。中時新聞網 ・ 1 天前
藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。中時新聞網 ・ 1 天前
福建艦與山東艦將常駐南海？陸軍事專家：震懾台獨、實現國家統一
大陸航母福建艦5日在海南省三亞舉行入列授旗儀式後正式服役。福建艦與山東艦兩艘航母同在三亞入列，據傳未來一個時期內兩艘航母將同時部署在南海同一個港口。大陸軍事專家表示，大陸作為五個常任理事國中唯一領土尚未完全統一的國家，實現國家統一是必須達成的目標。航母具有強大的攻防作戰能力，這無疑將對台獨分裂勢力以及個別對大陸圖謀不軌的外部勢力產生戰略威懾作用。中天新聞網 ・ 15 小時前
台電鳳山區營業處啟動颱風防護措施 加強樹木修剪與搶修準備
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輕度颱風「鳳凰」可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，氣象局不排除會在周一發布海上颱風台灣好報 ・ 1 天前
蔣萬安與加駐台貿易代表相見歡
記者王誌成∕台北報導 台北市政府七日表示，台北市長蔣萬安於五日接見加拿…中華日報 ・ 1 天前
綠憲妃大戰 藍基層也盼辦初選
2026台南市長選戰未演先轟動，在國民黨前立委陳以信表態後，藍營基層希望黨中央辦初選。而廝殺激烈的民進黨初選，立委林俊憲、陳亭妃對決態勢愈來愈火熱，林8日將成立安南區後援會，陳強調她在台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。對於民眾黨主席黃國昌表態高雄支持林岱樺，林俊憲痛批藍白介選，在民調早就有跡可循；陳亭妃則說，她才是藍白最不想看到的對手。中時新聞網 ・ 1 天前
珍愛生命 遠離中國電動車！挪威、丹麥出手調查安全漏洞
北歐多國近幾年引進許多中國製電動車作為公共巴士，但日前挪威的交通部門發現，在挪威營運的中國製「宇通」電動巴士，有資安漏洞的問題，可以遠距離操控巴士運作。現在丹麥也發現中國製電動公車有安全漏洞，開始出手調查。鏡報 ・ 1 天前
醫病之間／兩眼視差大 德式哈塞法助改善
新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，但有醫學團隊發現...聯合新聞網 ・ 23 小時前
觀察站／藍總召任期提案程序欠正義 黨團信任蒙陰影
國民黨立院黨團昨天召開黨團大會突襲通過提案，廢除黨團總召兩年條款，被視為替現任總召傅崐萁開了「萬年總召」之路。而隨著民進...聯合新聞網 ・ 23 小時前
台灣狐蝠穩居花蓮 族群166隻
台灣狐蝠為我國一級保育類野生動物，花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林業及自然保育署花蓮分署委託專家學者完成「花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究，記錄到花蓮的台灣狐蝠有166隻，數量穩定成長，顯示花蓮市區綠帶環境能提供棲息與覓食條件。中時新聞網 ・ 1 天前
CNN曝衛星照揭中國飛彈設施大增 恐為攻台創條件
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）對衛星照的最新分析顯示，中國從2020年以來大規模擴建跟飛彈生產相關的設施，有專家說，這些舉措是中國人民解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。中央社 ・ 1 天前
"追夢事務所"上線! 賴清德笑稱"跳舞不行擺姿勢可以"
政治中心／屈道昀、鍾能銘台北報導總統賴清德的YouTube頻道，推出新單元！以〝青年海外圓夢基金計畫〞的追夢學子為主角，節目首集，賴清德現身舞蹈教室，和兩名熱愛街舞、到韓國取經的青年對話，賴清德甚至擔任起一日街舞評審，被選手要求合照時，賴清德笑喊舞蹈不行，但擺姿勢倒可以。民視 ・ 23 小時前
大陸福建號航艦成軍 揭仲：對國軍造成3大嚴重衝擊
解放軍海軍第一艘採平直甲板設計，配備電磁彈射起飛、攔截降落系統的航艦福建號（18號），5日在海南島正式成軍，特別的是消息卻在2天後的7日才完全曝光，而大陸也正式進入3航艦時代。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲直言，未來國軍將面臨3大衝擊。中天新聞網 ・ 11 小時前
共軍「第三艘」航母正式服役 官方低調幹大事2天後才公布
據新華社報導，中共解放軍第三艘航空母艦「福建艦」，11月5日已經開始服役。消息出乎各方意料之外。 據瞭解，福建艦入列服役儀式，在海南三亞某軍港舉行，中共中央軍委主席習近平等軍事高層出席，習近平勉中廣新聞網 ・ 1 天前
【公告】誠研 2025年10月合併營收7655.8萬元 年增-12.12%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月76,558去年同期87,121增減金額-10,563增減百分比-12.12本年累計801,916去年累計783,154增減金額18,762增減百分比2.4中央社財經 ・ 1 天前