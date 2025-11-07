專家評估 對台灣無直接威脅

大陸解放軍最新的福建號航艦5日在三亞灣入列服役，國內軍事專家直言，福建艦主要任務是拒止外軍介入，對台灣並無直接威脅，不過，這是大陸從陸權走向海權的重要里程碑，且在電磁方面技術經驗可能比美國更豐富穩定，民主國家陣營應警惕。

前國防部聯合情研中心副主任孫秉中認為，大陸海軍的航艦對台灣並沒有直接威脅，因為航母不會靠近台灣，而是遠離台灣，至少會在台灣最遠射程的反艦飛彈之外，航艦的主要任務是「拒止外軍介入」，而非攻擊台灣；且由於艦載機飛行員的成本相對高昂，在作戰時通常會以便宜、高效的陸基戰機來實施對地打擊。

孫秉中表示，大陸發展航母目的是要維護貿易、能源線的海上安全，以及建立海上國防安全戰略縱深，以確保大陸東海岸精華區的安全；此外，如今美國航母在西太平洋的主要威脅不是大陸航艦，而是解放軍「三位一體」反航艦彈道飛彈體系。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則直言，福建艦入列可說是美軍在印太首次遇到遠洋航艦的挑戰，大陸未來可憑藉著福建艦，搭配大量水面驅逐艦、水下潛艦威嚇美國，若美國要達到壓倒性的勝利，可能需要再調撥1、2艘航艦進駐關島待命。

至於福建艦能完成高技術的「電磁彈射」突破，蘇紫雲指出，關鍵核心原理來自營運23年的上海磁浮列車，當時引進德國西門子的電磁技術，讓大陸能從基礎的直線馬達，到推動數噸重的磁浮列車，再擴大到起飛30噸飛機的電磁彈射，這是技術沿用、軍民融合的展現。

蘇紫雲也示警，解放軍基於磁浮列車的經驗基礎，使用電磁技術可能比美國更加穩定，這是我們民主國家應警惕的。