專家談中國經濟：貨幣政策小步走 降準優於降息

（中央社記者張淑伶上海10日電）曾長期任職於中國央行的專家盛松成今天說，中國要降準也要降息，貨幣政策「小步走」的可能性較大，但降準比降息更適合中國國情。他並預測，今年中國財政赤字會定在4%左右。

中國首席經濟學家論壇研究院院長、中歐國際工商學院教授盛松成今天在2026中國首席經濟學家論壇年會針對貨幣政策發表演講。

他預計，中國現在在經濟週期當中已經處於底部區間，經濟恢復主要靠財政政策拉動，但是貨幣政策也一定要配合，只是貨幣政策傳導機制比較長、央行也很難真正控制每一個環節。

盛松成主張，中國應當降準又降息，而且由於物價較低，使得實際利率比較高，所以還有降息的空間。但是他不主張一次大幅降息，並堅持降準（降低銀行存款準備金率）要優於降息。

盛松成指出，中國有65%左右的國債、78%左右的地方政府債是由商業銀行持有，降準可讓商業銀行有大量資金去買國債，這就是財政政策與貨幣政策配合。

過去幾年，中國房地產低迷，已有部分專家指出中國實際利率過高的現象，敦促中國人民銀行（央行）降息。

不過，盛松成說，中國以降準為主、不大幅降息，原因之一是商業銀行的息差壓力。截至2025年第3季，商業銀行的淨息差為1.42%，處於歷史低位。而目前中國金融機構加權平均存款準備金率為6.2%，和國際主要經濟體的央行相比，「中國降準還有較大空間」。

他還提到，中國人消費和投資的「利率彈性」比較低，降息對刺激消費和投資的作用有限。

中國全國「兩會」即將在3月登場，屆時中國國務院總理李強將會發布政府工作報告。

盛松成預估，2026年中國的財政赤字率也會和去年一樣，定在4%左右。如果加上地方政府專項債、特別國債，實際上中國廣義的赤字率高達8%以上，他認為在當前的情況下，這樣才能把經濟拉動。

中國人民銀行工作會議本月5至6日召開，工作會議羅列2026年7大工作重點，其中包括「繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策」。已有分析指出，第1波降準降息可能在春節前實施。（編輯：楊昇儒）1150110