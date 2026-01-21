專家警告日本債市平靜可能維持不久 恐引發4.1兆美債拋售連鎖反應

日圓。美聯社



日本公債週二（20日）經歷崩盤式的驚滔駭浪後，在日本財務大臣片山皋月以及美國財長貝森特出面喊話，以及日本央行週三（21日）介入買債後，暫時恢復平靜。但分析師警告，這種平靜可能維持不了太久，而日債崩盤還可能造成連鎖反應，使高達1300億美元（逾4.1兆台幣）的美國公債遭到拋售，引發全球性震盪。

在週二領頭崩跌的日本30年期與40年期超長公債，週三回漲。30年期公債殖利率下跌16.5個基點（0.165個百分點）至3.71%，從前一交易日創下的前所未見3.88% 高點回落。40年期公債殖利率一度大幅回跌22個基點，最後以下跌16.8個基點落在4.05%水準。殖利率下跌表示債券價格上漲。

而更具指標性的10年期日本公債殖利率，下跌6個基點至2.28%，該殖利率週二曾觸及27年來的新高。

日美財長的口頭勸說

片山皋月接受彭博新聞訪問時說，日本首相高市早苗主張的財政政策並非「擴張性財政」，呼籲市場冷靜，日本政府並沒有要大量舉債支出。美國財長貝森特在瑞士達沃斯受訪時表示，已經和日本財長溝通，日本債市衝擊關係到美債，美方密切注意。

但是，三井住友信託資產管理公司高級策略師稻留克俊週三說： 「片山的言論會對市場產生一定影響，但這類波動並非單靠『口頭干預』就能阻止。債券今天雖獲買盤支撐，但上行趨勢可能逐漸減弱。」

大和資產管理公司首席策略師建部和禮說： 「殖利率上揚是出於對（日本）財政政策的警戒，而非像先前那樣源於經濟走強，因此股市傾向於負面解讀。美股也因格陵蘭問題下跌，整體風險情緒正在惡化。」

日股週三持續下挫，日經平均指數下跌0.41%，東證股價指數（Topix）週三收盤更是下跌近1%。日股已經連續5個交易日下跌。

日本債券的問題不只是日本的問題

花旗環球金融（Citigroup Global Markets）亞洲交易策略主管阿帕海（Mohammed Apabhai）在週二給客戶的報告中寫說，日債的大跌使風險平價基金（Risk parity funds，一種根據股票、債券、商品等資產的波動率進行等權配置的基金）可能需要出售多達三分之一的現有頭寸。這可能僅在美國市場，就會引發高達1300億美元的債券拋售。

阿帕海也指出，南韓債市同樣很容易受到日債波動衝擊。他指出自2024年7月初以來，南韓國債的外資買家累計已損失超過10%，這增加了觸發「停損拋售」的風險。他補充說，英國國債同樣面臨風險。

日債的劇烈波動有20%到30%會反映在其他主要債市

日本的債券市場曾經被形容為全球最無聊的死寂市場，因為日本央行曾經是日本公債最大、幾乎是唯一的購買者，日本央行曾以強力的市場操作控制「殖利率曲線」，日本債市波動極小。但在去年初開始，投資人憂慮日本的財政紀律，日債的波動開始猛烈上升。

現在，分析師把日本視為全球主要的債市動盪出口國。超長期日債殖利率的飆升放大了一系列因全球財政赤字擴大而引發的市場動盪。高盛集團策略師估計，日本國債每出現10個基點的非正常衝擊（idiosyncratic shock），投資人可預期美、德、英三國公債的殖利率面臨約2到 3個基點的上行壓力。也就是日債殖利率的上行波動，可能有20%到30%會反映到其他主要已開發國家的債市。

