專家警告 半導體最精銳產能將移往美國

紐約時報報導，美國對台對等關稅調降，台積電大幅增加對美投資是條件之一。台經院產經資料庫總監劉佩真說，考慮回收期，台積電不太可能將獲利較弱的成熟製程移到美國，對美擴充廠房若以是比較先進尖端科技，除第一期四奈米及第二期三奈米外，未來會落在二奈米或先進世代，未來每一座都可能會以ＡＩ時代相關設施設計，全球半導體最精銳產能將往美國移動，影響全球半導版圖分配。

中經院院長連賢明指出，看起來台美的貿易談判應該告一段落，只是會不會如紐時預測在一月底確定，他有所保留，畢竟川普還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。至於稅率若真的是百分之十五不疊加，幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本、南韓、歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色，這應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場和日本、南韓在相同基礎競爭，對台灣傳統產業在美國市場競爭是一大利多。

劉佩真表示，若台積電未來在美國增建的五座投資以晶圓廠為主，意味台積電將從以台灣為核心的全球代工廠，過渡為台美雙核心運作架構，雖可極大化滿足地緣政治性需求，但龐大折舊費用及台灣廠產能利用率調度，將考驗台積電財務獲利能力。

劉佩真說，若此事為真，未來台積電可能朝向增建晶圓廠或先進封裝，或涵蓋核心產能及支援體系的複合半導體系，但台積電要在單一地區運作五至八座晶圓廠，電力供應、水資源回收，以及最關鍵的工程師人才招募，都是對台積電較大挑戰。

戰略專家林穎佑表示，對等關稅對台灣的影響有限，反倒是美國貿易擴張法二三二條款牽涉半導體等戰略物資，對台灣的影響與衝擊更至關重要；台美談判過程，政府是不是要為了對等關稅從百分之廿降至百分之十五，讓「數字漂亮」而付出了其他更大的代價，必須要權衡。

旅美學者翁履中表示，多數人早知劇本大概就是這樣寫的，大家也明白台積電為什麼要加碼，如果今天公布的是「台灣稅率比日韓更低」，才是真正的意外與大新聞。但這則消息再次確認，白宮很清楚台灣現階段仍不可替代，只要美國仍然需要台灣，台灣的戰略價值還存在，美方就仍有動力維持對台灣安全的關注與承諾。

他指出，川普政府在意的是「美國利益」，台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易的價值、可合作的空間；台積電夠強，台灣就能穩住腳步，但「未來呢？十年後呢？」希望台灣看到穩定訊號的同時，也要看到背後的警示。

