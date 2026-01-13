專家警告：我們的孩子正暴露在充斥性內容、掠食者、極端暴力的網路平台

在當今數位時代，美國父母正面臨一個嚴峻的現實挑戰：兒童常用的主要網路平台，正將他們暴露在性內容、掠食者、極端暴力，以及任何負責任父母都不會允許的素材之下。這些問題已被廣泛記錄，並日益難以忽視。為了深入探討此議題，美國斯托克頓大學（Stockton University）公共政策教授邁克．布斯勒（Michael Busler）特別撰文。布斯勒也是保守派媒體的專欄作家，長期關注社會政策與兒童保護議題。



布斯勒直指Roblox（機器磚塊）作為全球最受兒童歡迎的平台之一，正處於這場危機的核心。他指出，根據《華爾街日報》等媒體的深入調查，Roblox持續難以防堵兒童性剝削、誘拐行為、露骨性角色扮演，以及過度暴力的模擬遊戲滲透到年輕用戶的體驗中。

系統性失靈仍在大規模發生



「儘管Roblox多次承諾並更新審核工具，但這些系統性失靈仍在大規模發生」。布斯勒強調，這不僅是偶發故障或孤立事件，Roblox遠不止於一款簡單遊戲，它是一個由匿名用戶──其中許多是成人──建構的廣闊數位宇宙。「兒童被鼓勵自由探索、與陌生人互動，並接觸使用者生成的內容，而父母根本無法即時監控這些環境」，他解釋道。

布斯勒進一步分析，Roblox運作於一個由Google與TikTok主導的更大生態系中，這兩家公司基本上決定了線上內容的發現、推廣與正常化。「這些平台就像文化守門人，微妙地引導兒童的注意力，卻只給父母有限的透明度與不足的控制權」，布斯勒特別提到，即使兒童尚未到達開車年齡，演算法已開始塑造他們接觸的想法、影響他們的互動，並透過重複強化特定價值觀。

布斯勒引用科技業高管兼憂心父親布倫特．杜辛（Brent Dusing）的比喻來闡述這不平衡現象。「想像一下」，布斯勒轉述杜辛的話，「學校下午3點鐘聲響起，兒童走出大樓，來到一個三岔路口。一條路通往有趣的基督教青年活動，第二條通往撒旦廟宇，第三條通往成人掠奪兒童的色情商店。兩名男子站在路口，阻擋兒童走第一條路，卻引誘他們走向後兩條。Google與TikTok就是那兩名男子。」



Google與TikTok塑造兒童暴露的想法與價值觀



布斯勒認為，這比喻雖然強烈，但捕捉到一個關鍵事實：Google與TikTok不僅反映文化趨勢，還積極塑造兒童暴露的想法與價值觀。「透過演算法與內容審核決定，它們決定什麼能通過，什麼被邊緣化」，布斯勒表示，像Roblox這樣的平台則處於下游，繼承了一個以參與度優先的扭曲數位景觀。「在這些環境中，兒童遭遇匿名互動、模糊界線，以及變化速度快過安全措施的內容」。

布斯勒指出，父母常被要求相信這些以獲利為主的企業會保護兒童的道德與情感發展──儘管證據顯示它們經常失責。布斯勒分析，「核心問題不在遊戲本身，遊戲能培養創意、合作與想像力。真正問題在於假設兒童娛樂是道德中立的，或是專注成長指標的企業能成為道德發展的可靠守護者」。

面對這明顯危險，布斯勒提到有些人開始質疑兒童數位體驗是否必須如此建構。其中一個有前景的回應是TruPlay的出現，這是一個基於信仰的遊戲與娛樂平台，強調有意圖的內容策展、明確界線與清楚價值觀。「TruPlay刻意避免開放式社交互動與匿名內容創作，其設計優先考慮年齡適宜的故事敘述、有限通訊，以及父母信任的框架」，布斯勒認為TruPlay的存在很重要，不是因為它提供單一解決方案，而是證明替代模式不僅可能，還很必要。

父母需要從一開始就優先尊重兒童福祉的系統



布斯勒表示，對保守派而言，這場辯論符合長期對管家的承諾。「保護兒童純真不是畏懼科技而退縮，而是拒絕將他們的道德形成外包給一再證明兒童不如參與指標重要的企業」。

布斯勒表示，兒童今日居住的數位世界，將無可避免地塑造他們明日的成人樣貌。「父母需要的不只是傷害發生後的空洞保證，而是更好的選擇，以及從一開始就優先尊重兒童福祉的系統」。



責任編輯：許詠翔

