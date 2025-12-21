專家警告：電動汽車購補恐成中國廠商「助力」

（德國之聲中文網） 隨著德國聯邦政府宣布將恢復電動汽車購買補貼，業內關於此舉是否會變相資助中國競爭對手的擔憂也日益增加。根據咨詢公司德勤（Deloitte）的最新評估，該補貼政策將顯著拉動電池電動汽車的銷量，但如果缺乏預防措施，德國納稅人的錢很可能最終惠及中國廠商。

德勤的汽車專家估計，該補貼每年可為德國市場額外帶來多達18萬輛電動汽車的銷量。到2030年，總額達30億歐元的扶持資金預計可讓德國道路上增加75萬輛電動汽車。

“本土比例”成為焦點

德勤專家指出，目前歐洲自身的電動汽車產能尚不足以完全滿足這一預期增長。德勤汽車行業專家哈拉爾德·普羅夫（Harald Proff）建議，補貼應與“制造地區”掛鉤。

“為了真正扶持歐洲汽車工業，必須定義‘本土價值比例’（Local Content）標准，”普羅夫表示，“否則，我們面臨著用德國稅款補貼中國進口車輛的風險。”所謂“本土價值比例”，是指在特定區域內創造的價值佔產品總價值的比例，而非完全依賴進口。

環境部正在敲定細則

德國聯邦政府於今年10月宣布了這一計劃，預計將於2026年正式實施。目前，聯邦環境部正在抓緊制定具體的項目框架。根據目前的計劃，補貼將主要針對購買或租賃純電動汽車及插電式混合動力車的私人消費者。

為了體現社會公平性，補貼將設定嚴格的收入門檻：家庭年應納稅所得額上限為8萬歐元，每增加一名子女，上限額度調高5000歐元。基礎補貼預計為3000歐元，符合條件的家庭最高可獲得5000歐元的資助。

中國廠商虎視眈眈

盡管專家提出了強烈建議，但據目前掌握的消息，該計劃在起草初期並未包含明確的“本土比例”限制。聯邦環境部在其官方網站上表示，政府正尋求“盡快”制定符合歐盟法律的評判標准和優惠規則，並計劃在後續階段將其整合進目前的計劃中。

與此同時，中國電動汽車制造商近年來積壓了大量的過剩產能，迫切需要通過出口來改善財務狀況。對於正處於數字化轉型和成本壓力雙重挑戰下的德國車企而言，如果政府補貼未能建立起有效的准入壁壘，競爭壓力將進一步升級。

