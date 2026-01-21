專家質疑勁蜂4型無人機射程不足 中科院：引擎、酬載將升級

中科院強調「勁蜂四型」引擎推力與酬載重量，將再精進提升。（圖片來源／Shield AI X）

中科院與美國Kratos公司合作，以MQM-178無人靶機為基礎改裝的「勁蜂四型」長程攻擊無人機在月底將首度於美國進行測試，據證實，將持續朝引擎推力與酬載重量精進提升。

「勁蜂四型」號稱射程可達1000公里，不過，軍事專家梅復興比對數據，提出射程不足1000公里，能否與雄二E形成「高低配」，與成本效益兩大質疑。

中科院則對此回應稱，「勁蜂四型」引擎推力與酬載重量將再升級，可在完成驗證後，建立國內大量快速生產規模，以因應戰時需求，目前定位低成本、即偵即打攻擊型用途，與遠程精準打擊武器雄二E巡弋飛彈形成「高低配」。

軍方並表示，「勁蜂四型」可執行「蜂群戰術」，消耗敵高價值飛彈，提高雄風飛彈 精準打擊突穿機會，可以有效發揮不對稱作戰效益。

勁蜂四型可執行蜂群戰術，軍方對未來降成本表樂觀

針對成本效益是否過高一事，軍方人士則樂觀解釋，跨國技術合作研改MQM-178，能加速系統整合，並降低研發成本，這在現代軍事科技發展中是常見且具戰略意義的做法。

梅復興先從引擎推力提及，MQM-178的空重130磅 (59公斤)，原始設計最大起飛重量320磅 (145公斤)。而其原動力配置為二具小型JetCat C81渦輪噴射發動機，總推力僅162磅 (0.72千牛頓)。

軍事專家梅復興提出射程不足1000公里，能否與雄二E形成「高低配」，與成本效益兩大質疑。（圖片來源／Kratos）

相形之下，魚叉飛彈的發動機的推力達600磅，飛魚MM40 Block 3的發動機推力則超過560磅，雄二反艦飛彈發動機推力也應在此水準。

梅復興稱，這些飛彈的戰鬥籌載 (彈頭) 均在500磅級之譜，雖然最大射程均遠低於「勁蜂四型」所標榜的千公里級水準。

要達1000公里先換動力系統，衍生款射程約740公里

梅復興強調，除非中科院改換提升MQM-178的動力系統，否則難以有意義的增加其最大起飛重量，以容納更多的戰鬥籌載 。

Kratos公司宣稱MQM-178機體內部可裝載70磅 (32公斤) 籌載，而每個機翼下可掛載35磅 (16公斤)。理論上，每個翼端還可再掛載20磅 (9公斤) 。

小檔案： Kratos已與Shield AI合作，對MQM-178無人機進行了改進，將其改造為具備人工智慧驅動的編隊飛行，和戰術機動能力的自主無人系統。 Firejet無人機已被廣泛用作多個軍種武器系統的空中靶機。 Kratos稱，MQM-178是一款用途廣泛的空中靶機，採用碳纖維複合材料結構和模組化設計，可搭載多種有效載荷。該系統能夠執行多種訓練任務，包括地對空和空對空武器投放。

梅復興進一步指出，「勁蜂四型」戰鬥籌載雖號稱可達30公斤，卻均須以外掛方式攜載；這不僅佐證了前述的內部容積限制，也暗示著翼下掛載所導生的阻力可能會對航程產生一定程度的影響。

梅復興並比對MQM-178衍生型的AirWolf，這款基本被定位為忠誠無人僚機，兩者尺寸、空重、最大起飛重量均相同，而AirWolf最高巡航速度約0.69馬赫，航程400海浬 (約740公里)。

量產單價逾50萬美元，彈頭籌載不足打擊大型目標

「除非顯著增加燃油量暨或對機體，進行大幅減重 (暨或減少外掛籌載)。」梅復興強調，否則「勁蜂四型」如欲射程達到1000公里以上，可能會有點吃力。

有關價格部分，梅復興則點出，量產時的單價成本，勢必會顯著高於50萬美元，但其彈頭籌載，不足以有效打擊較大型與較堅固的目標，而能夠攜載同等級重量彈頭的低速攻擊無人機成本，「僅需MQM-178的五到十分之一 (甚至更低)。」

梅復興對於「勁蜂四型」是否適合擔當所謂的 「高低配」，以及真正成本效益定下了一個結論，「恐怕就有待進一步評估了.....。」

