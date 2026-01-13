專家身體這麼弱? 外賣送餐延誤 4人「集體低血糖」送醫 網罵 : 「選擇性屢職」

外賣員。(示意圖)。 圖：擷取自推特@Lslymlwxc

[Newtalk新聞] 近日，青海省資料局發佈情況通報稱，4 日，在開展跨省遠程專案評標過程中，隨機抽取的 4 名評標專家因送餐員送錯地方致使送餐延時，出現低血糖、頭暈等不適症狀，無法繼續履行評標職責，提出呼叫救護車進行醫療救助需求。

4 名專家就餐後稱症狀未有緩解，堅持要求 120 急救服務，拒絕繼續評標，交易場所工作人員呼叫救護車將其接離評標現場，送青海大學附屬醫院予以救治後自行離開醫院。項目招標人重新補充抽取評標專家後完成評標。

通報稱，省資料局研究決定，不再將鄭XX、吳XX、劉XX、曹XX等4名專家聘任為省綜合評標專家庫評標專家，並調整出庫。並提示所有在庫評標專家高度重視自身健康管理，定期自行體檢，隱瞞健康風險者需自行擔責。

中媒《極目新聞》今 ( 13 ) 日批評，這一件事看似偶發，過程卻充滿了巧合與戲劇性，顯得有些違背常識。4 位隨機抽取的專家，因外賣送餐延遲，同時出現低血糖、頭暈等症狀，無法繼續工作，一致要求呼叫 120，又齊刷刷拒絕評標，如此「步調一致」的極小機率事件，不免讓人心生疑竇：是真因身體突發狀況集體不能工作，還是背後另有隱情，讓這些專家不約而同打了「退堂鼓」？

《極目新聞》表示，這 4 位專家令人大跌眼鏡的表現，負面影響遠超單一項目的評標延誤。首先，招標人需重新抽取專家，既浪費了公共資源交易的行政成本，也可能影響專案推進效率。更深層的不良後果在於，這種集體「撤離」的行為嚴重損害了評標專家群體的公信力與職業形象。大家難免會發問：如果專家因為一頓飯沒吃好，有點不舒服，就輕易放棄職責，那麼他們在面對更複雜的壓力或誘惑時，能否堅守公平公正？

《極目新聞》稱，若放任這種「選擇性履職」行為，會讓公眾對跨省遠端評標制度的嚴肅性產生質疑，甚至可能為暗箱操作、逃避責任打開一道惡劣的「破口」。

