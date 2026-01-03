專家轟抗中老套 難獲國際支持

綠委擬提案修改《兩岸條例》將「兩區」改為「兩國」惹議，被指選舉到了又打抗中牌。圖為立法院過去處理《兩岸條例》修正案時，在野黨立委高舉「假國安之名，操作選舉利益」，炮轟執政黨恐中。（本報資料照片）

綠委擬提案修《兩岸人民關係條例》刪除「統一前」、「兩區」等文字。對此，國內學者認為，此舉已經跨越兩岸及國際的紅線，必遭中共反制，若屆時引發台海戰爭，恐難獲得國際上的幫助。也有學者認為，民進黨政府一再用「務實台獨、實質台獨」測試對岸底線，只會對已降至冰點的兩岸關係再添紛亂。

文化大學新聞系教授鈕則勳表示，綠委修法舉動已經跨越兩岸、國際紅線，不只無法獲得各國認同，甚至有可能遭到中共反制，相當嚴重；判斷這是綠委個別操作，爭取曝光機會，也是在賭國民黨會當煞車皮，一定會擋下來，所以才敢肆無忌憚提案。

鈕則勳建議，抗中牌一直是民進黨的選舉手段，綠營每次都預料到國民黨的行徑，才會不斷出招；國民黨不妨順勢而為，直接放行，因為這個案子茲事體大，連賴政府都不會樂見通過，若民進黨立委到最後自己撤案，反而會鬧出笑話，人民會看在眼裡。

政治大學外交學系教授黃奎博說，如果《兩岸人民關係條例》是可以修改的，那早在前總統蔡英文完全執政時期，民進黨早就改了，因為從現實面來說，要照綠委提的完成修法，根本就是不可能的事。黃預測，民進黨現在就是要用這種會攪亂兩岸關係的提案，只要國民黨封殺提案，民進黨就可以抨擊國民黨在與北京唱和，這樣的「招式」太老套。

黃奎博提到，美國白宮公布的「國家安全戰略」已經明述，不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為，但民進黨政府卻是持續用法理台獨的方式改變台海現狀，屆時若與美國亞太、印太利益有所衝突時，恐怕難向美方解釋。

民主文教基金會董事長桂宏誠指出，若民進黨政府也同意提案，就等於是持續在向中方挑釁。他認為，民進黨政府近年來一直在走「務實台獨、實質台獨」路線，在不改中華民國國號的前提下，達成所謂的「兩國論」，「但台獨的底線不可能只有不改國號，那是自欺欺人。」

桂宏誠說，民進黨持續挑戰對岸底線，來測試對岸對台獨的容忍度到底有多寬，民進黨與賴清德總統或許認為「不改國號」就沒有越過底線，但其實並沒有這麼簡單。很明顯日前軍演很大程度就是在警告台獨勢力，如果民進黨政府仍要執意挑釁對岸，只會對已降至冰點的兩岸關係再添紛爭。