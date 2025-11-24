專家預測本週降溫會比上次更有感！ 鄭明典：冷高壓再起 1048 hPa氣壓帶冷氣南下

鄭明典提醒：進入冬季後，還會有一波波冷高壓建立、出海，氣溫起伏將變快、變動大，民眾需注意早晚溫差並做好保暖。他指出，上次高冷高壓雖強，但其前方低壓位置偏北，冷空氣大多往北海或遠海出海，對台灣影響較弱；而這次低壓往南延伸、其西側伴隨北風加強，因此冷空氣雖不如上次強，但因「偏南出海路徑」使得台灣感受降溫較為明顯，只是影響時間將會較短。

鄭明典在臉書發文，本次來襲的蒙古冷高壓中心氣壓約 1048 hPa（昨日約1054 hPa），雖不及上週那波達1064 hPa，但對台灣造成的降溫影響可能同樣明顯。

氣象署也指出，影響台灣冷氣團強度與降溫幅度的關鍵不僅是高壓中心的氣壓值，還包括高壓位置、是否出海、以及低壓配置等因素。當冷高壓「出海」且伴隨北風或東北風加強時，對台灣影響往往比單純氣壓高但路徑偏北的高壓更明顯。換言之，本次雖未達上次之強，但「低壓往南、北風加強、出海偏南」的配置，使對台灣的降溫感受反而增強。

根據天氣風險分析師，本次冷高壓雖未突破上波1060 hPa以上，但其低壓前緣延伸較偏南、北風動能強、加上高壓更傾向出海，讓冷空氣往台灣的影響變得較即時、較強。未來多波冷高壓建立的情況中，「高壓位置、低壓延伸路徑、北風／東北風配合」將成為判定冷氣團對台影響程度的三大關鍵。提醒民眾、農業、戶外活動務必提早因應：即便「氣壓數字不及上次」，但若路徑與風場配好，降溫、濕冷感都可能比預期強。

本週溫度變化預測：全台氣溫「降-回升-再降」動態，北部、東北部、迎風山區在 25日以後降溫明顯，夜間保暖尤為重要。雖然白天偶有回暖，但冷空氣再來時早晚溫差大、體感將比氣溫更低。農業、戶外活動需留意：冷空氣來襲時可能伴有北風增強、濕冷感上升。建議早晚出門穿著分層保暖，中午氣溫回升時再視情況做調整。