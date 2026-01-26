專家預測 川普任內 中美將簽第四公報

美國總統川普計畫4月訪問大陸，大陸國家主席習近平據稱也會在今年稍晚訪美。當川、習再次會面時，雙方對台灣議題的表態將備受矚目。美國知名國際關係學者艾利森（Graham Allison）預期，川普任內將會出現「中美第四公報」，而且這份公報的約束性可能比以往更強。

在日前落幕的達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，哈佛大學教授艾利森、中國社科院國家全球戰略智庫國際政治研究部主任趙海等人出席分組論壇，陸媒觀察者網整理相關討論內容，Geopolitechs電子報也刊登英文版本。

美陸高度糾纏 產生穩定效應

艾利森以提出《修昔底德陷阱》聞名，這為「中美必將一戰」的推論，提供理論依據。但艾利森在分組論壇指出，目前美陸處於「相互嚇阻」（mutual deterrence）的狀態，雙方都有能力對彼此造成重大傷害，而這種能力本身，反而會產生某種穩定效應。

在去年的美陸關稅戰，川普試圖透過145％的關稅壓垮大陸，結果陸方並不準備被欺負，緊縮對稀土產品供應鏈的控制，從而對美國經濟構成威脅。艾利森認為，美陸雙方因此認識到，他們以高度糾纏的方式捆綁在一起，不得不找到某種合作共處的方法。

賴漸進式台獨 構成重大威脅

至於台灣問題，艾利森說，美陸都清楚地認識，這是一個潛在的引爆點，一旦出事，對雙方都會構成重大影響。他認為，在接下來的互動中，台灣議題仍會持續被討論，雙方都可能將賴清德及他推動的「漸進式台獨」（incremental independence），視為對雙方構成威脅的因素。

艾利森預期，「會出現美中第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能比以往更強」。但他無法預測最終會導向何種具體結果，這需要由富有創造力的外交專家去探索。

1972年，時任美國總統尼克森訪陸，與大陸總理周恩來簽署《上海公報》。1978年底，在美國總統卡特與大陸副總理鄧小平的共同推動下，美陸發表《建交公報》，並於1979年正式建交。1982年，美國總統雷根任內與大陸簽署《八一七公報》。這三份外交聲明合稱為「中美三個聯合公報」。

關於陸美是否會簽署「第四公報」，多年來外界時有揣測，主要因為三個公報中有關台灣的表述，留有模糊點。

例如《建交公報》中文版說，美國政府「承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」英文版則說，美國「acknowledges」中國的……。針對這個acknowledge，陸方堅稱是美方「承認」，美國則指是「認識到」，保持了模糊性。

釜山會未提台 4月將成焦點

《八一七公報》在三個公報中爭議最大。該公報全稱為《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，美國售台武器在性能與數量上有所限制，且逐步減少。但北京認為美方沒有切實履行承諾，美國則以《台灣關係法》中闡明對台承諾以及台海兩岸軍力不等為由，持續推動對台軍售。

去年10月30日，川普與習近平於韓國釜山舉行會談，美陸達成1年的貿易休戰協議，川普會後表示並未提及台灣議題。但11月7日，日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論，導致陸日緊張局勢急劇升溫。

習近平其後於11月24日晚與川普通電話，而據新華社報導，習「闡明了中方在台灣問題上的原則立場」，「強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。美方在總結中則沒有提到台灣。

釜山「川習會」未提台灣議題，美國《華爾街日報》曾對此評論說：「此時的沉默不過是在蓄力，一切皆是為了在4月的重頭戲中占據主動。」