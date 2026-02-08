專家點名這地區最冷！入夜低溫下探6度週一上班要注意

[Newtalk新聞] 週一上班日恐遇急凍低溫。專業氣象粉專《天氣風險》指出，受2026年開春最強冷空氣與輻射冷卻雙重夾擊，今(8)日入夜後北台灣氣溫驟降，北北基桃明晨低溫下探6度。雖午後降雨趨緩轉為乾冷，但日夜溫差大，提醒民眾明早通勤務必做足保暖防護，嚴防寒害威脅。





全台灣目前正籠罩在2026年開春以來最強烈的冷空氣之中，天氣風險說明，清晨台北測站雖然還在10度以上，但是氣溫呈現緩降趨勢。受到華南雲系與東北季風雙重影響，北部與宜蘭地區目前維持濕冷型態，「不僅雲量偏多且伴隨連綿細雨，體感溫度更是下探至10°C以下」。

天氣風險表示，雖然降雨預計於今(8)日午後逐漸趨緩，但隨著乾冷空氣進駐，台灣將迎來輻射冷卻。預估今晚至明(9)日清晨，北北基桃地區的低溫將出現6至9度，這也是本波最凍時刻，「提醒週一早起通勤族務必強化防寒」。





中南部與東半部同樣不能掉以輕心。天氣風險指出，中部地區的天氣以多雲為主，清晨低溫約在11至13度之間。日間在陽光加熱下，高溫可望短暫回升至13至14度。不過夜間輻射冷卻效應同樣有10度以下低溫的發生機率，農民朋友需特別留意強風與低溫對作物的凍傷威脅。





天氣風險表示，南部地區與東半部則感受到明顯的溫差波動。高雄與屏東目前雖然維持15至17度的氣溫，白天高溫甚至可觸及21度，但對於習慣暖陽的南部朋友來說，這波寒流南下的冷風仍具涼意。東半部地區如花蓮、台東有局部短暫陣雨，氣溫維持在13至16度之間，濕冷的體感與北部類似，且沿海地區風浪強勁，建議避免前往海邊活動。





天氣風險進一步強調，未來一週天氣寒流將從週一(9日)白天開始緩步減弱，全台會進入一段為期三至四天的回暖週期。週二至週五(2/10-2/13)受高壓迴流影響，全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差極劇。下週末(14日)情人節當天，目前預測為穩定晴朗的好天氣，直到週日(15日)才有下一波弱冷空氣影響。





二月天氣變動極快，天氣風險最後提醒，在低溫特報期間，請務必關注長輩與心血管族群的血壓變化，並在室內使用電暖器時注意通風與用電安全。

