專家點名「3種假健康飲料」害變胖、血糖失控！ 很多人幾乎天天喝

在進行體重與健康管理時，許多人會特別留意三餐內容，卻常忽略「每天喝下肚的飲品」。其實，市售飲料中有不少選項，看似清爽或標榜健康，卻可能在不知不覺中增加身體負擔。日本網站「tsuyaplus.jp」指出，飲品的選擇若長期不當，可能影響血糖穩定、腸道環境與整體代謝狀態。以下整理出平時刻意避開的 3 種常見飲料，提醒民眾留意。

1、市售咖啡拿鐵

咖啡中的咖啡因，被認為有助於提振精神與促進能量利用，因此不少人習慣每天來一杯。但營養師提醒，市售咖啡拿鐵往往額外添加糖分，整體糖量並不低。

由於飲料屬於液態，糖分吸收速度快，容易影響血糖平衡，反而讓原本咖啡的好處大打折扣。

▲建議選擇：可改選無糖黑咖啡；若想喝拿鐵，建議在家自行製作，控制用量與甜度，更符合健康原則。

2、標示「零」的飲料

市面上常見標榜「零熱量」、「零糖」的飲品，看似對體重管理友善，但營養師提醒，這類產品多半使用人工甜味劑。

部分研究指出，某些人工甜味劑可能干擾腸道菌相平衡，進而影響營養吸收、代謝效率，長期下來也可能對腸道與膚況造成影響。

▲建議選擇：比起追求「零」標示，選擇原料單純、無多餘添加物的飲品，更有助於長期健康維持。

3、果汁100％飲品

「果汁100％」常被視為健康代表，但營養師指出，若非標示為「原汁直飲」，多半仍經過加工，可能含有額外糖分或甜味來源。

研究顯示，長期每天飲用一杯果汁，可能與體重增加相關；相較之下，直接食用新鮮水果，反而更有利於健康與身體調節。

▲建議選擇：水果建議以「直接吃」為主，或使用果汁機自製，保留膳食纖維並避免多餘添加。

關鍵不在完全禁止 而是避免成為習慣

上述飲品若偶爾飲用，並不會對健康造成明顯影響，但一旦變成每天固定攝取的習慣，就可能逐漸累積負擔。在健康管理的過程中，除了餐盤內容，飲料選擇同樣值得多一分留意。從查看成分標示、控制頻率開始，就能為身體打造更穩定、輕盈的日常狀態。

