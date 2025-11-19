專家點名7項「習以為常但不該花」的錢 砍掉有望省出一輛車

財經中心／倪譽瑋報導

近期外國財經網站詢問多位專家的意見，提出7項中產階級「習慣、但其實沒有必要花的錢」，例如房產稅（減稅機會多）或​保險費等；其中貸款的利息值得留意，像是很多人辦完房貸後就默默地繳數十年，專家提出，考慮調整利率或還款方式，也許有機會「省出一輛車的費用」。

中產階級理財陷阱 忽略多出的繳稅、非必要費用

美國理財網站《GOBankingRates》指出，不少中產階級即使努力上班賺錢，帳戶裡的存款依然像被各種小額支出慢慢吸收，這些費用看似微不足道，但長期累積起來卻可能是不小的花費。詢問多位專家的意見，共整理出以下7項被視為日常必然，但其實可以嘗試縮減的額外開銷。

廣告 廣告

一、銀行手續費

Axos Bank總裁布萊恩（Brian Swanson）指出，許多人不清楚自己一年到底支付多少手續費，多數人「懶得換銀行、懶得比較」就讓銀行收費，現在的銀行費用透明度高，客戶若真正檢視帳務明細，常會被總額嚇一跳；而願意精打細算、停掉或換銀行服務的人其實能省下不少。

二、房產稅

財務顧問泰勒（Taylor Kovar）表示，房產稅往往存在調降的空間，但許多人幾乎從不思考是否可以重新評估，他認為申請減稅「難度比加薪還低」。

三、貸款利息

泰勒以房貸為例，不少人簽完後便不再理會，但如果重新思考調整利率或還款方式，可能有機會省下相當於一輛車的費用。

四、保險費

許多人習慣在同一家保險公司投保數十年，沒留意到保費年年攀升，專家建議，每半年至一年可比較不同公司的費率，在保險內容相似的前提下，可能會發現驚人費用差距。

五、物業管理費

許多中產階級住在有物業管理的社區，財務專家萊斯里（Leslie Tayne）指出，部分社區的收費「恐與實際需求不成正比」；而居民並不一定需要這項服務才能生活。

六、汽車相關支出

有專家認為，這是中產階級最容易踩的財務陷阱，像是一直換新車，讓家庭面臨永無止境的車貸；另外，車子還有維修、油錢、停車等額外維護成本，和車貸配合可謂「不斷吞錢的黑洞」。若城市交通便利，選大眾運輸也許會更划算；此外，家裡並不是每個人都需要有車。

七、被動掉入「更高稅階」

專家指出，隨著薪資因通膨調升，許多中產階級在不知不覺間被推入更高稅率區間，扣除額與抵免在未注意時悄悄縮小，許多民眾看到多年度稅務預測後，赫然發現「生活沒變，稅卻倍增了」。

更多三立新聞網報導

挑釁？日本人「用音響放館長咆哮聲」驚動中國大使館

花半年拚進高薪外商！他做3個月「直接拋棄月領25萬」回老家

神奇飯店派「獅子」進房叫人起床 一晚2700旅客搶爆

這醬料放常溫「恐生一級致癌物」 小心肝硬化跟著爆發

