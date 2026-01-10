專家：不確定性高的環境下 陸貨幣政策或「小步走」…降準降息仍有空間

中國首席經濟學家論壇研究院院長、中歐國際工商學院教授盛松成10日指出，未來一段時間，大陸貨幣政策更或採取「小步走」方式推進，降準與降息仍有空間，並須與積極的財政政策形成配合。記者謝守真／攝影

在中國大陸經濟面臨多重挑戰之際，宏觀政策操作空間備受關注。中國首席經濟學家論壇研究院院長、中歐國際工商學院教授盛松成10日指，未來一段時間，中國大陸貨幣政策更或採取「小步走」方式推進，降準與降息仍有空間，並須與積極的財政政策形成配合。

2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。記者謝守真／攝影

2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。盛松成以「適時降準降息，配合積極的財政政策」為題作主旨演講表示，貨幣政策主要聚焦中短期目標，與可直接介入經濟活動的財政政策不同，在不確定性較高的環境下，更需「摸著石頭過河」。貨幣政策屬間接調控工具，其效果高度依賴私人部門、商業銀行與整體金融體系的配合，從政策推出到實體經濟產生影響，往往存在明顯時滯。

盛松成以國際經驗說明，金融危機後美國聯準會大量投放流動性，但商業銀行基於風險考量未必擴大放貸，導致貨幣政策效果受限，凸顯貨幣政策的間接性質。他強調，「只要金融體系不配合，中央銀行的政策效果就會大打折扣」。

就政策傳導機制而言，盛松成指出，中國貨幣政策主要透過公開市場操作（OMO）、貸款市場報價利率（LPR）與實際貸款利率等環節傳導，但即便央行調整政策利率，各層級利率與融資成本未必同步反映，傳導並非線性。

盛松成表示，近年央行持續豐富政策工具箱，透過各類流動性支持工具與二級市場國債買賣，引導資金成本與利率走勢，並在一定程度上平抑市場短期波動。他並強調，央行僅能在二級市場買賣國債，若介入一級市場，將涉及「財政赤字貨幣化」，在主要經濟體皆屬嚴格禁止行為。

此外，盛松成重申，其一貫主張降準為主、降息為輔，並認為當前中國更適合此一做法。他指出，在中國體制下，財政政策是主要發力工具，貨幣政策更多扮演配合角色。由於大部分國債與地方政府債由商業銀行持有，透過降準釋放流動性，有助銀行承接政府債券發行，形成政策協同。

相較之下，盛松成對大幅降息持審慎態度。他援引數據指，截至2025年第三季，商業銀行淨息差已降至1.42%，處歷史低位，不具備長期、大幅降息的條件。另，他認為，中國消費與投資對利率變化的敏感度相對較低，企業投資決策更關注風險與收益，利率的小幅調整對其影響有限。

不過，盛松成也指，當前物價水準偏低，使實際利率偏高，加上人民幣匯率升值、美國聯準會進入降息周期，中國降息的外部環境有所改善。央行近年亦透過結構性貨幣政策工具，引導信貸結構調整與優化，重點支持科技創新、產業升級與經濟薄弱環節。

中國人民銀行近日指，2026年人行工作會議強調，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟高質量發展與物價合理回升作為重要考量，同時要求暢通貨幣政策傳導機制，發揮政策利率引導作用，促進社會綜合融資成本低位運行。

