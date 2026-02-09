專家：中國施壓介選 反成高市早苗超級助選員

（中央社記者葉素萍台北9日電）日本自民黨在總裁高市早苗領軍下，於眾議院大選取得勝利。一名熟悉日本政情的國際事務專家表示，中國施壓介選，反成為高市早苗的「超級助選員」；一名熟悉東亞事務人士指出，這場選舉給台灣的啟示是「國家利益高於政黨利益」。

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選繳出亮眼成績單，從8日晚間開票不久後確定單獨過半，席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。

國安人士說，這場選舉被視為日本戰後最關鍵的「安保路線公投」，諷刺的是，將高市早苗推向勝利的最大功臣，除了高市和勇敢突破自己的自民黨以外，或許正是對岸的北京當局；北京「助選」手法，從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，這種台灣熟悉的中國套路第一次完整在日本被呈現，也成為日本社會高度討論焦點，「原來台灣每一天都在承受這些。」

一名熟悉日本政情的國際事務專家表示，去年11月，當高市喊出「台灣有事即日本存立危機」時，北京的劇本非常明確，透過「以商逼政」與「軍事威懾」的雙管齊下，讓厭戰的日本選民拋棄被貼上鷹派標籤的高市。從去年11月起，從觀光禁令、水產封殺，以及東海海面上不斷逼近的軍艦、實彈演習，海警的灰色地帶騷擾，確實一度讓日本在野黨找到攻擊破口，「高市風險（Takaichi Risk）」更在刻意操作下成為當時熱門關鍵字。

這名專家指出，北京顯然低估了日本社會近年來對地緣政治變化的敏感度。如同過去數十年在台灣選舉中的操作，北京越是升級軍事威脅，選民的逆反心理就越強。高市陣營敏銳地捕捉到這點，將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」。對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。

這名專家表示，隨著高市早苗的勝選，日中關係預計將進入一段更為寒冷的冰河期。但這場選舉也向北京傳遞了一個明確訊號：在今日的東亞，粗糙的外部施壓，往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資。

另外，一名熟悉東亞事務人士說，雖然全球目光都集中在高市早苗帶領自民黨抵禦北京帶起的「紅色逆風」席捲各大選區，但日本政壇另一個巨大板塊移動同樣值得關注，那就是日本維新會在這次選舉中席次大幅成長，穩固其作為「最大且最具影響力在野黨」的地位。與此同時，立憲民主黨重量級大老、曾連任10屆眾議員的岡田克也意外落選，終止了其長達數十年的國會生涯。

這名人士指出，選戰期間，中國對日本全方位施壓。面對高市內閣強硬的「抗中保台」路線，傳統在野黨陷入慣性反對邏輯，批評政府「過度刺激中國」、「將日本捲入戰爭」。然而，日本維新會採取截然不同策略，維新會黨魁在選戰中明確表態：「面對中國威脅，日本沒有朝野之分。」

這名人士表示，維新會這種「大是大非前一致對外，執行細節上嚴格監督」態度，成功吸引大量期待在野優質監督，但又極度擔憂國家安全的無黨派中間選民。

這名人士說，岡田在選戰中強烈抨擊高市政權的安保政策是「危險的暴走」；岡田的落選，象徵日本選民不再買單那種「只會說NO，卻提不出更好替代方案」的舊式在野黨模式。

這名人士指出，岡田克也的「十連勝」終結，與維新會創新高的席次，說明在國家存亡的關鍵時刻，所有具有危機意識的國民，將會淘汰任何試圖透過杯葛國防安全或模糊敵我界線，藉以獲取政治紅利的政黨。（編輯：謝佳珍）1150209