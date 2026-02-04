專家：伊朗如拳賽末局選手 升高局勢恐面臨垮台

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美伊緊張局勢升高，地緣政治分析師凱斯勒接受中央社專訪，形容伊朗政權有如「拳擊手打到第12回合，已經體力透支、搖搖欲墜」，內外交迫下面臨嚴重生存危機；若進一步升高局勢，恐招致美方致命一擊。

華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）長期關注中東局勢，針對近期美國強化在波斯灣的軍事部署，伊朗核子議題陷入僵局，他向中央社記者分析，德黑蘭當局內外交迫，面臨1979年革命以來最嚴峻的生存危機。

凱斯勒分析，伊朗發展核武的最初目的是為了政權生存的「保險」，但在美國與以色列強力施壓下，這張保險單現在反而變成沉重負擔。

他指出，伊朗在缺乏經濟籌碼與談判空間下，雖試圖展現強硬，但實質上已陷入戰略死結（Deadlock）。

「像是一個在拳擊賽第12回合被打得站不穩的選手，明知再挨一拳就會倒下，卻還試圖放棄防守，出拳去尋求擊倒對手。」凱斯勒比喻，伊朗若誤判局勢，選擇升級衝突，恐將加速政權危機。

外界擔憂伊朗可能採取報復，凱斯勒直言，德黑蘭手中雖然還有牌，但「全都是壞牌」，幾乎都是高風險選項。

他列舉，伊朗僅剩的籌碼包括封鎖全球能源命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、攻擊沙烏地阿拉伯石油設施，或動用真主黨（Hezbollah）等代理人攻擊美軍基地。

他強調，這些都屬於極度升級的戰爭行為，在美軍已做好準備下，伊朗若貿然出手，將給予美方絕佳理由進行毀滅式打擊，可能危及政權存續。

凱斯勒指出，美軍具有明顯優勢下，伊朗僅能用無人機、快艇等游擊戰式的不對稱攻擊；加上伊朗的情報系統在西方的滲透下，幾乎難以隱藏，德黑蘭一舉一動沒有秘密可言，核子計畫無法暗中進行。這種無所遁形的狀態，大幅壓縮了伊朗的戰略空間。

伊朗正面臨「內憂外患」。凱斯勒指出，除了外部的軍事風險，在內部伊朗經濟受制裁重創，形同經歷「龍捲風式」摧殘，國庫空虛引發惡性通膨，加上抗議潮遭暴力鎮壓，政權支持度已跌至谷底。

凱斯勒指出，美國正試圖利用伊朗處於最脆弱時刻，加大政治與軍事壓力，形成一場他所稱的「完美風暴」。他分析，華府透過經濟制裁、軍事部署與外交談判多管齊下，迫使德黑蘭在核子議題上讓步。

凱斯勒形容，美國的策略如同「溫水煮青蛙」逐步升高壓力，使伊朗政權在不斷惡化的內外環境中，被迫在維持核子計畫與政權存續之間做出選擇。（編輯：張芷瑄）1150204