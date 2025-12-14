專家：偏差少年 9成肇因於家庭

國內每年有近萬名青少年因涉嫌詐欺、傷害或毒品等因素進入司法系統，有的一時糊塗、有的加入幫派多年逞凶鬥狠，甚至殺人放火，無論是哪種原因，都會被外界貼上「壞孩子」標籤，但更生少年關懷協會主任陳彥君指出，9成以上更生少年的偏差行為源自家庭，實務上也發現若能協助孩子解決其家庭問題，即便是涉犯殺人的孩子也能重回正軌。

陳彥君觀察，倘若孩子身處父母每天爭吵的環境，長期在壓力累積、又無從宣洩的情況下，有可能施用毒品；若身處家暴中，在耳濡目染下，極有可能從事販毒、鬥毆等，凡有不如意都是「先打再說」；如果家庭經常因金錢鬧不合，那孩子則會出於自責、貼補家用等想法，從事詐欺等能夠賺錢的行為。

新店少年福利服務中心主任鄭振壽提到，孩童發展過程高度依賴歸屬感，而通常來說這份歸屬感源自於家庭，若家庭失衡，則會轉為期待同儕間的溫暖，但可惜的是這些孩子通常校園表現也不佳，容易遭到霸凌、冷落等，若校園無法即時接住，就會開始逃學、中輟，並與其他能互相「理解」的人形成團體。

鄭振壽分析，這些孩子本性並不壞，只是通常內心極度自卑、沒有安全感，哪怕是一個簡單的眼神、對他們來說都是威脅，才表現的較為凶狠，或是有些人打從心底不認為犯錯，並不是因為無羞恥心，而是堅信這些行為是「能為家庭所做的」。

陳彥君呼籲，兒少問題社會應思考其背後的爭議、花心思去看看背後的故事跟脈絡，他們都是「家庭的結果」，在社會結構下被剝奪的一群人，他們也想與家庭和解、重返社會自力更生，但社會不友善的標籤，將影響向善的機會。