專家：台灣地緣政治關鍵性恐降低

賴清德總統接受紐時專訪所提的半導體相關議題，半導體專家私下透露，可能高估台灣的不可取代性，因為在製造能力分散到美、日、歐洲後，雖分散地緣政治的風險，但在經濟上也稀釋戰略籌碼，長期來說台灣的地緣政治關鍵性恐會降低。

川普說在2至3年內美製晶片市占達40至50％，專家直言，那是誇大的政治口號，因為產業鏈重塑需要數十年的積累，賴清德雖點出美國行政效率低落的關鍵，並承諾樂意協助，但可能會產生超出自身能力的政治壓力。

專家強調，賴清德的回答極度親美，並支持美國製造，但這是目前國際政治主流，並把台灣的角色從製造提升到顧問的角色，不過，若過度迎合美國政策，風險就是削弱台灣的獨特性與重要性，但這部分難以量化，需要時間去驗證。

亞太工商總會執行長邱達生表示，台灣今年經濟成長率超過7％，是仰賴半導體出口，一旦半導體轉往美國製造，未來勢必削弱我出口、投資動能，台灣產業發展必須從長計議，要有新興產業發展政策才行。

邱達生以韓國為例，韓國流行文化（韓流）席捲台灣、歐、美等國，以韓劇為代表輸出各國，文創、飲食、服飾、觀光、化妝品美容形成循環體系、帶動當地經濟；邱達生認為，韓流能席捲全球，並非一夕形成，是政府長時間有計畫扶植衍生出來的產業體系，不僅提高國家形象，也帶動經濟發展，台灣正需要像這樣的新興產業，來取代未來半導體全球市占下滑的衝擊。