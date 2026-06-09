專家：外交部頻頻解釋 有點太早了

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外交部9日強調，日菲專屬經濟海域劃界談判並非領土、領海主權遭瓜分，也不影響我漁民合法作業權益，對此，中華民國海洋事務與政策協會理事宋燕輝表示，依國際法，12浬的領海才直接牽涉主權行使，也就是說，若日菲劃設到我12浬才算侵害主權，外交部說法確有合理性，但若經濟海域重疊仍須進行界線劃分，外交部現在這樣說，「有點太早了」。

宋燕輝強調，200浬的經濟海域會有重疊爭議，例如台灣西部與大陸沿海東部沿海區域，一旦發生重疊爭議，就要進行界線劃分，台灣跟日菲方面也有爭議，只是目前還沒談，確切範圍也不清楚；目前在綠島、蘭嶼外的區域比較可能與日菲重疊到。至於外交部現在頻頻出面解釋此事，他認為有點太早了，不排除是「預防外交」的手段。

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此外，前中廣董事長趙少康8日痛批海委會主委管碧玲稱「海巡在，主權就在」根本就是廢話；趙昨再開炮，強調從頭到尾沒否定過基層的努力，如果賴清德政府自覺在這件事情上做得很好，就說清楚到底做了哪些具體交涉、提出哪些抗議、爭取哪些權益？「自己無能，也不要把基層的辛苦當成你賴清德政府的遮羞布」。

管碧玲則回嗆，國家主權不是靠口號，而是海巡同仁在黑夜、豪雨與風浪間用生命和血汗搏命巡護，累積出國際法上的「有效控制」，呼籲輿論人物發言應深思熟慮，共同一致對外譴責侵犯。

而大陸5艘公務船以日菲談判為由，侵擾台灣東部海域，海巡署指出，公務船9日上午已遠離台灣海域，目前海巡艦艇持續監控。期間大陸公務船曾對3艘航經商貨輪廣播詢問進出港等資訊，海巡艦艇立即嚴正警告，並向商貨輪廣播：「中國違反國際法，不必理會騷擾。」

陸委會昨晚回應強調，中共在我東部海域不具任何主權與管轄權，相關行徑已違反國際法與國際公約。