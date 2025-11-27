專家：夜間照顧人力難尋 擴床誰來顧

為減輕家人照顧重症臥床患者的負擔，長照三點○著重在「提升機構量能」，做法是增加機構的平價床，並研擬增加小規模多機能服務中心的夜間床位數。伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，「擴床根本沒用」，小規機夜間床位做不起來，不是沒有需求而是沒有照服員，此舉「治標不治本」。

林依瑩說，小規模多機能中心以日照服務為主，並將服務延伸到夜間，同時提供部分居家服務。但實際需要夜間喘息的家庭，其照顧對象多是重症患者，長照等級落在七、八級，可是目前全台日照中心收治長照等級平均約在四級，幾乎不收重症。她說，「白天都不收重症，晚上怎麼可能會收」，此是夜間照顧量能無法展開的核心原因。

林依瑩說，擴床後誰來照顧才是真正的關鍵，因工作負擔大、給付誘因不足，不只小規機的夜間照顧人力難尋，日照、居服人員也幾乎不願照顧重症患者；既然如此，未來擴床後「誰要來顧」。衛福部有意尋求中階技術人員的外籍看護擔任夜間照護人力，但人數是否足以滿足需求，也是未知數，她對長照三點○感到憂心。

林依瑩說，政府將焦點放在重症照顧家庭是件好事，但得開對藥方，找到更適合台灣的模式，才能對症下藥，有助於減輕照顧者的壓力。

