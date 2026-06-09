專家：威力堪比5磅以上黃色炸藥

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新竹市1棟3層樓透天住宅便當店，9日凌晨近4時發生瓦斯氣爆，屋內牆壁直接被炸出大洞，可見氣爆威力。（陳育賢攝）

新竹市東區高翠路小南便當店發生瓦斯氣爆，初步研判為便當店瓦斯外洩蓄積釀禍，強烈衝擊力導致建物磚牆倒塌、波及周邊57戶人家，但民眾質疑桶裝瓦斯氣爆竟有如此威力？消防人員強調，瓦斯外洩量只要達到爆炸下限，遇電氣火花即可引發大範圍爆炸。

氣爆現場影像顯示爆炸當下4秒內出現10多道火光。消防人員根據影片指出，氣爆一般為混合氣體引燃的1次性爆炸，監視器拍到的連續火光，可能是氣爆瞬間建物裝潢、隔間牆崩塌，多個重物砸下將屋內未燒完的濃稠瓦斯或被炸開的管線氣體擠壓衝出，一接觸新鮮空氣與殘火便在空中連續「閃燃」，形成噴發火球。此外，亦不排除是氣爆破壞周遭高壓電弧所產生的電閃光。

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消防員也分析，原則上氣爆與粉塵、炸藥爆炸不同，炸藥爆炸會有炸坑，並由炸坑火勢向外延燒，氣爆則是混合性氣體點燃就直接全炸了，不會分次。另有消防人員強調，在密閉空間內，20公斤以上的瓦斯外洩量只要達到爆炸下限，遇電氣火花即可引發大範圍爆炸。

災害管理專家單信瑜副教授指出，此次氣爆威力堪比5磅以上黃色炸藥，嚴重氣爆多為放置多桶瓦斯產生「連鎖反應」。他提醒，餐飲業常因大火力需求使用桶裝瓦斯，雖然鋼瓶有檢測，但內部塑膠皮管由住戶自己負責，常因老舊鬆脫被忽略。

他也提到，如果只有1桶鋼瓶或天然瓦斯外洩，壓力小、沒蓄積空間，在戶外水溝聞到瓦斯味，引爆機率較低。但逢甲、中永和等嚴重事故，都是瓦斯鋼桶連續引爆，威力堪比1磅以上的黃色炸藥。