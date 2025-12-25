專家：川普級戰鬥艦 可遠距阻中共登陸

美國川普總統日前拋出「川普級戰鬥艦」構想，國防研究院戰略所所長蘇紫雲指出，此為反制中共拒止戰略的新途徑，將向岸投射分散化與網路化，目的並非占領土地，而是在戰爭初期快速奪取主動權。在台海情境下，此概念尤其關鍵，得以遠距實施阻絕中共的登陸行動，確保美軍在第一島鏈的關鍵影響力。

川普拋出「川普級戰鬥艦」構想，並宣示要打造黃金艦隊。對此，蘇紫雲認為，川普的宣示並非天馬行空，對照現今大陸藍水海軍的組建，正標示著海權競爭的重啟。

他分析，其作戰層級欲達到的可能目的首先是核嚇阻，其次是縱深打擊，第三則是艦隊整體防空，川普級若成真，將是美國海軍艦隊核心之一，與航空母艦並駕齊驅。

但蘇紫雲認為，戰略層次有更深層意義。這支「大白艦隊」的任務並不是為了即刻作戰，而是一場精心安排的戰略展示。對外，它宣告美國已具備跨洋投射與後勤能力；對內，它說服國會與民意，海軍值得長期投資，這也是國家意志的展現。

他進一步分析，此為反制中共拒止戰略的新途徑。美國海軍向來的發展重心為「向陸投射」，然而隨著這種模式風險愈來愈高，進入21世紀後，美國海軍進一步將向岸投射分散化與網路化。這套設計的目的不是占領土地，而是在戰爭初期快速奪取主動權，讓對手的沿岸部隊、後勤與指揮體系處於破碎與失能狀態，使其無法遂行任務。

蘇紫雲認為，在台海情境下，這個概念尤其關鍵。美國海軍的向岸投射，透過海上與空中遠距打擊，牽制、削弱甚至打亂中共的作戰節奏，為盟友爭取時間與空間，真正的戰略重點在於降低中共拒止戰略的影響，得以遠距實施阻絕中共的登陸行動，確保美軍在第一島鏈的關鍵影響力。