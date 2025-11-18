專家：換尿布前要徵求寶寶同意！ 原因曝光掀論戰

澳洲學者近日提出「換尿布前要徵求寶寶同意」觀點，掀起討論。（示意圖，Pexels）

澳洲一項最新研究引發家長熱議，幼兒發展專家建議，父母在替寶寶換尿布前，應該「先徵求寶寶的同意」。雖然嬰兒不具備語言能力，但研究團隊強調，這種象徵性的互動，能幫助孩子從小理解「身體自主權」，建立身體界線意識的基礎。

嬰兒聽得懂嗎？ 專家：象徵性互動也能學「身體自主權」

澳洲迪肯大學（Deakin University）本月發布最新研究觀點，提出「新世代的換尿布方式」。研究人員指出，父母在開始替孩子換尿布時，應先蹲下來到孩子視線水平，說明：「你現在需要換尿布。」並稍作停頓，讓寶寶「吸收資訊」。接著，家長還可以問：「你想自己爬過去換尿布？還是我抱你過去？」透過觀察孩子的表情與肢體反應，了解他是否理解當下正在發生的事。

專家強調，即使新生兒無法真正回答，這樣的互動仍能讓他們在早期學習「我的身體正在被照護」，也提供家長一個機會，示範尊重與界線的概念。

溫和教養惹議？ 為什麼「換尿布要問意願」會引爆討論？

根據《紐約郵報》報導，這種法被視為「溫和教養」（gentle parenting）的一部分，也就是強調同理、連結與尊重的育兒方式。然而，這類做法在網路上常引發爭議，批評者認為，過度溫柔、反權威的教養，可能讓孩子變得難以管教。但支持者則認為，這能讓孩子從小建立更穩固的自我認同感。

研究團隊也建議，在換尿布過程中，可介紹步驟、邀請孩子參與，例如：「可以請你抬一下屁股嗎？」或在清潔時使用正確的身體部位名稱，包含「外陰」（vulva）、「陰莖」（penis）、「肛門」（anus）等。雖然家長可能覺得不好意思，但研究強調，這能降低孩子未來在面對不當接觸時的困惑，讓他們更清楚如何向可信任的成人描述情況。

美國紐約大學朗格尼醫療中心的兒童心理學家迪亞茲（Yamalis Diaz）受訪指出，對嬰兒口語敘述照護過程，其實是讓父母練習在早期生活中融入「同意」的概念，有助日後更自然地與孩子討論身體界線。另一名心理治療師柯佩爾（Lesley Koeppel）也贊同：「嬰兒雖然不能口頭同意，但父母仍能敘述自己正在做什麼，這會讓孩子從出生就習慣自己的身體受到尊重。」

忙碌父母怎麼跟上？ 這套做法會增加育兒壓力嗎？

研究團隊提醒，換尿布時不必刻意用玩具、歌謠分散寶寶注意力，因為這正是讓孩子意識到「有人在碰觸我身體」的重要時刻。他們認為，即使年紀再小的嬰兒，也能逐漸理解固定的語言暗示和換尿布流程。

至於忙碌的父母是否會感到負擔？研究者坦言，這些習慣一開始可能看似增加工作量，但並不要求每一次尿布更換都做到完美，只需盡可能在日常照護中融入即可，「請對自己好一點，你已經在照顧一個需要你的小寶貝了」。

